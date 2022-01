Bollette alle stelle e isolamento termico rimosso perchè pericoloso: decine di famiglie stanno “congelando”

L’isolamento termico di un palazzo è stato rimosso dopo il disastro della Grenfell Tower perchè pericoloso: “Stiamo congelando, dobbiamo indossare guanti e vestaglie tutto il giorno”

I residenti di un grande palazzo letteralmente ‘spogliato’ del suo rivestimento termico in seguito alla tragedia di Grenfell hanno chiesto aiuto spiegando che in queste settimane stanno letteralmente congelando e sono costretti ad indossare 24 ore al giorno strati di vestiti, vestaglie e guanti per tenersi al caldo. Jane, che ha due figli, ha spiegato al Manchester Evening News che a Malus Court, dove abitano, è stato rimosso lo strato esterno dell’edificio perchè probabilmente non ignifugo in caso di incendio. Ma poichè il sistema di riscaldamento del palazzo dipende dall’isolamento dell’edificio, la rimozione del rivestimento lo ha letteralmente fatto congelare, e per i residenti ha avuto inizio un incubo. Alcuni di loro hanno spiegato che, a causa dei prezzi folli dell’energia, non possono permettersi di avere il riscaldamento a più di 11 gradi e raramente tengono le luci accese. Jane vive nella proprietà da ottobre 2021, lavora parti time e ha affermato che le bollette superano regolarmente il suo reddito mensile.

Di conseguenza lei e i figli di 10 mesi e tre anni devono passare le giornate coperti con guanti e cappello. “Mi sveglio di notte, spaventata, chiedendomi dove prenderò i soldi. Ho messo della carta stagnola dietro i termosifoni per cercare di non disperdere il calore e non apriamo le tende per fare in modo che il caldo rimanga all’interno della casa. Dobbiamo dormire con le borse dell’acqua calda, ma il freddo si sente e l’umidità è altissima aprendo poco le finestre. Non posso toccare il budget per i bimbi, serve per cibo e pannolini”. Un’altra madre dell’edificio ha detto semplicemente che non piò permetterselo: “ho un contatore intelligente ma non basta, mio figlio deve dormire a letto con me per stare al caldo. Questa non è vita”. Il sistema di riscaldamento NIBE dell’edificio utilizza prese d’aria per prelevare aria fresca che viene riscaldata e fatta circolare. La rimozione del rivestimento implica che c’è meno calore residuo e questo causa condizioni di congelamento per i residenti dell‘edificio di proprietà del consiglio comunale di Salford.

Il vicesindaco: “Siamo stati costretti a farlo”

Il vicesindaco John Merry ha affermato che il completamento dei lavori per riscaldare l’edificio sarà effettuato “il più velocemente possibile. Il motivo per cui è stato necessario rimuovere il rivestimento dai blocchi era per la sicurezza dei residenti. Dopo Grenfell, è emerso che c’è stato un fallimento nazionale dei regolamenti edilizi e ora siamo legalmente obbligati a rimuovere e sostituire tutti i rivestimenti realizzati con questi materiali. Dal punto di vista del Consiglio, stiamo lavorando il più duramente e velocemente possibile con le risorse che abbiamo a disposizione”.