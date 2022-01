Bimbo di un anno con grave trauma cranico ricoverato al Santobono. Agenti ascoltano i genitori

Si cerca di far luce su cosa possa essere accaduto ad un bimbo di un anno, portato in ospedale senza sensi dai genitori e ricoverato con un grave trauma cranico

Quando mamma e papà lo hanno portato in ospedale, al Santobono di Napoli, il piccolo era già privo di sensi e i medici hanno capito subito che la situazione richiedeva un intervento d’urgenza. Per questo un bimbo di un anno originario della provincia di Benevento è stato immediatamente ricoverato con prognosi riservata e per un serio trauma cranico, in ospedale. L’episodio risale al 16 gennaio quando è stato portato dai genitori al Fatebenefratelli ma le condizioni del bimbo sono andate peggiorando e per questo ne è stato disposto il trasferimento all’ospedale Rummo di Benevento. La situazione non è migliorata ed anzi i medici hanno deciso di avviare un ulteriore trasferimento in eliambulanza al Santobono dopo che le condizioni di salute del bambino si sono ulteriormente aggravate.

Le forze dell’ordine vogliono vederci chiaro sull’incidente

Ad oggi il personale sanitario monitora giorno e notte il bimbo mentre le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per cercare di capire cosa abbia provocato il trauma cranico e per tale ragione hanno ascoltato più volte i genitori. Ai militari però mamma e papà non avrebbero saputo fornire precise indicazioni in merito all’incidente che ha provocato un ematoma così grave a loro figlio, talmente serio da farlo finire in ospedale in condizioni estremamente serie. Le indagini dunque proseguono per fare maggiore chiarezza sull’intera situazione.