Il cuore si ferma nel giorno del matrimonio: riesce a sposarsi comunque grazie ad un dottore

Un uomo con insufficienza cardiaca si è ritrovato su un letto d’ospedale nel giorno delle sue nozze. Ma grazie al supporto dei medici e della futura sposa è riuscito comunque a convolare a nozze in maniera ‘alternativa’

Frank e Timeka non riescono ancora a credere di essere sposati, dopo aver posticipato il loro fidanzamento e (quasi) il loro matrimonio a causa dei problemi cardiaci di Frank. Ma grazie all’incredibile gesto di un medico sono riusciti a convolare a nozze all’interno dell’ospedale di Houston, dove l’uomo si trova ricoverato per insufficienza cardiaca. I sogni della coppia stavano per infrangersi nel nulla quando Frank è stato trasportato, il giorno del matrimonio, in ospedale per un ricovero d’urgenza: tutto ha avuto inizio dieci anni fa quando Frank ha iniziato, a soli 30 anni, a soffrire di problemi di cuore ma la sua compagna non ha mai smesso di aiutarlo e supportarlo. “Sento che il Signore mi ha accolto nella sua vita per aiutarlo a raggiungere il punto in cui si trova ora” ha spiegato Timeka. Frank ha una pompa cardiaca e un defibrillatore impiantato, in stand by 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per far ripartire se necessario il suo cuore. Ma non avrebbe mai immaginato che sarebbe entrato in azione proprio il giorno del suo matrimonio.

Il racconto del medico cardiologo e della futura sposa

Dopo che il defibrillatore è entrato in azione, un’ambulanza lo ha portato d’urgenza allo Houston Memorial Hermann Hospital. “Ha questo disturbo al cuore e mi sta dicendo che oggi è il giorno del suo matrimonio che aspettava da molto tempo – ha rivelato il dottore Sriram Nathan, specializzato in cardiologia al Memorial Hermann – Come possiamo procedere, mi sono detto. Frank aspettava da oltre un anno questo giorno e poi eccolo qui, gravemente malato e con la fidanzata che lo attende”. Tamika si stava infatti preparando per le nozze quando Frank l’ha chiamata dicendole che il fibrillatore si era fermato. “Era così calmo, quindi ho cercato di calmarmi anche io, ma dentro era come se volessi scoppiare. Ho iniziato a piangere, ma Non volevo piangere al telefono perché era così calmo e non volevo farlo arrabbiare”, ha detto Tamika.

Il dottore che conosceva Frank da anni, si è messo subito in azione, prima di tutto per riportare il cuore al suo ritmo normale e poi lavorando perchè la cerimonia potesse essere celebrata in ospedale. È stato eseguito il cardioverting, termine medico per far ripartire il cuore e poi tutti sono entrati in azione perchè il matrimonio potesse essere celebrato al Memorial Hermann Hospital. I medici sono riusciti a portare il cappellano e gli ospiti e così le nozze sono avvenute nella stanza d’ospedale. “Non tutto è andato come previsto ma sono stata felicissima di essere convolata a nozze con lui”. Dopo il matrimonio Tanika ha raggiunto gli ospiti (solo in pochissimi sono potuti entrare per via delle restrizioni anti Covid) mentre FRank è rimasto in comunicazione via FaceTime dal letto. E ha potuto seguire anche tutto il successivo ricevimento, fino al lancio del bouquet. Il dottor Nathan spera che Frank, che ha subito un intervento chirurgico bariatrico e ha perso molto peso, possa presto essere inserito nella lista dei trapianti di cuore.