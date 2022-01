Incontra un uomo conosciuto online, scompare e muore. Per la polizia un incidente, la famiglia fa riaprire il caso

Le proteste di famiglia e amici hanno spinto la polizia a riaprire il caso, etichettato come incidente, del decesso di una 23enne. Potrebbe trattarsi di omicidio

Il suo caso era stato considerato un “incidente” nonostante un misterioso decesso a causa di un cocktail letale di droghe e le proteste della famiglia. Proteste che non sono mai cessate tanto da spingere la polizia a riaprirlo per fare maggiore chiarezza sulle ipotesi legate alla morte di una 23enne, trovata senza vita lo scorso 21 dicembre e che in precedenza risultava scomparsa, dopo aver incontrato un uomo conosciuto su un’app di incontri. La vicenda riguarda Lauren Smith-Fields, una ragazza americana che, secondo i genitori, potrebbe essere stata uccisa; familiari e amici escludono infatti che possa trattarsi di un incidente o di suicidio e sono convinti che dietro la sua morte vi sia la mano di un’altra persona, al punto da manifestare per le strade chiedendo che venga fatta giustizia per la 23enne e riuscendo così a ottenere la riapertura del caso.

Interrogato l’uomo che aveva conosciuto su un’app di dating

Sulle cause della morte non vi sono dubbi: dall’autopsia è emerso che il decesso è sopraggiunto per “intossicazione acuta” provocata da un potene narcotico, il fentanil, mixat con idrossizina, prometazina e alcol. Ma in seguito l’indagine si era fermata, presupponendo che si fosse trattato di un incidente ma ora la polizia è tornata a scavare sull’accaduto e verrà avviata un’indagine penale. Ma non è stato semplice: “Non avevamo dubbi che mia figlia non fosse una tossicodipendente”, ha sottolineato il padre che ha dovuto pagare di tasca sua perchè venisse effettuata una seconda autopsia sul cadavere della ragazza, trovata morta inel suo appartamento. Dalle indagini è emerso che la sera precedente aveva incontrato un uomo conosciuto su un’app di dating molto conosciuta negli Usa; rintracciato e interrogato dalle forze dell’ordine, l’uomo è parso molto scosso dopo essere stato informato del ritrovamento del corpo della 23enne ma secondo la famiglia potrebbe aver avuto un ruolo in quello che ritengono essere un omicidio. La giovane potrebbe dunque essere stata drogata.