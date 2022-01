Chi è Giovanni Truppi, Big del Festival di Sanremo 2022: età, biografia e grandi successi

Cenni biografici su Giovanni Truppi, Big del “Festival di Sanremo 2022”.

Giovanni Truppi è ufficialmente tra i “Big” del “Festival di Sanremo 2022″. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Giovanni Truppi

Giovanni Truppi è nato a Napoli, il 21 febbraio 1981. All’età di 7 anni, inizia a suonare il pianoforte, strumento al quale, in adolescenza, affianca da autodidatta la chitarra elettrica. Fonda il gruppo rock Le Baccanti, insieme a Marco Buccelli e Peppe Fiore e a 23 anni si trasferisce a Roma, dove continua gli studi musicali dedicandosi allo studio del canto e del jazz. Nel 2010, pubblica il suo primo album “C’è un me dentro di me”. Il 25 gennaio 2013 esce, invece, “Il mondo è come te lo metti in testa”, album che porterà in tour per l’Italia. Due anni dopo, il 23 gennaio 2015, esce il suo terzo album, “Giovanni Truppi”. Nel 2019 pubblica l’album Poesia e civiltà, mentre nel gennaio 2020 pubblica l’EP “5”, che contiene nuove interpretazioni di tre brani tratti dall’album precedente, e due inediti. Il 1° luglio 2021 pubblica il libro “L’avventura”, il diario di un viaggio fatto in camper ripercorrendo quasi la stessa Italia della “Lunga strada di sabbia” di Pier Paolo Pasolini. Il libro prende il titolo dal nuovo singolo, nato proprio al ritorno del lungo viaggio.

Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere single. Partecipa al “Festival di Sanremo 2022” con il brano “Tuo padre, mia madre, Lucia”.

Maria Rita Gagliardi