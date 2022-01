Chi è Rkomi, Big del Festival di Sanremo 2022: età, biografia e grandi successi

Cenni biografici su Rkomi, Big del “Festival di Sanremo 2022”.

Rkomi, rapper e cantautore, è ufficialmente tra i “Big” del “Festival di Sanremo 2022”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Rkomi

Rkomi, all’anagrafe Mirko Manuele Martorana, è nato a Milano, il 19 aprile 1994. Cresciuto nel quartiere popolare di Calvairate, nella periferia milanese, insieme alla mamma, la nonna e le sorelle, avendo come punti di riferimento maschili il fratello maggiore e l’insegnante di Muay Thai, frequenta fino al terzo anno l’istituto alberghiero “CFP Galdus”, per poi abbandonare gli studi all’età di 17 anni senza conseguire il diploma. Fino ai 21 anni, lavora come barista, muratore e lavapiatti. Inoltre, è stato coinquilino del collega Tedua, suo migliore amico, di cui originariamente sarebbe dovuto diventare tour manager che lo avvia alla carriera musicale.

Esordisce nel mondo della musica nel 2012 con “Keep Calm Mixtape (con Sfaso)”, “Quello che non fai tu (con Falco)” e nel 2013 con “Cugini Bella Vita EP (con Pablo Asso)”, seguiti al più noto “Calvairate Mixtape”, una raccolta amatoriale di brani scritti insieme ad altri colleghi e pubblicati nel 2014. A seguito di due anni di silenzio artistico, pubblica il brano “Dasein Sollen” su YouTube, a cui segue l’omonimo EP che ottiene un discreto successo che spinge il collega Calcutta ad ingaggiarlo per lo show di apertura di un concerto a Torino.

Entrato in contatto con DJ Shablo, che aveva già lavorato con lui in “Aeroplanini di carta”, firma un contratto con l’etichetta “Rocca Music”, gestita dallo stesso Shablo e Marracash. Passa, in seguito, alla Universal e nel 2017 pubblica il suo primo album “Io in terra” che raggiunge immediatamente il primo posto della classifica FIMI, mentre i singoli “Milano Bachata”, “Apnea” e “Mai più” diventano dischi di platino. Nel 2018, esce l’EP “Ossigeno-EP”, accompagnato da un’edizione vinile ed un libro autobiografico e da cui viene estratto il singolo “Acqua calda e limone”. Nello stesso anno, esce il singolo “Non ho mai avuto la mia età”.

Il 22 marzo, in seguito all’affissione di un manifesto nella metropolitana di Milano con riportato il suo nome ed alcuni giudizi espressi da altri artisti su di lui, pubblica l’album “Dove gli occhi non arrivano” che bissa il successo del precedente disco. Il 30 aprile 2021 esce l’album “Taxi Driver” e nel dicembre dello stesso anno, in duetto con Elodie, esce il singolo “La coda del diavolo”, attualmente prima in FIMI.

Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere single. Partecipa al “Festival di Sanremo” coni l brano “Insuperabile”.

Maria Rita Gagliardi