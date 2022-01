Perde il controllo della moto e rovina violentemente a terra: centauro muore a soli 39 anni

Un centauro 39enne è deceduto in un tragico sinistro stradale: avrebbe perso il controllo della moto rovinando a terra e riportando ferite gravissime

Gli agenti della polizia locale della stazione infortunistica stanno cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica di un drammatico incidente stradale costato la vita ad un uomo di soli 39 anni. La tragedia è avvenuta nella serata di venerdì 28 gennaio intorno alle 21 a Genova, nel quartiere di Molassana. Stando a quanto si è appreso il centauro stava percorrendo via San Felice quando, per ragioni ancora da chiarire e al vaglio delle autorità, avrebbe perso il controllo della sua due ruote finendo a terra e rovinando violentemente sull’asfalto. Un impatto tremendo che non gli ha lasciato scampo anche se il decesso non è stato immediato.

La ricostruzione dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine

Quando, allertati da alcuni testimoni, i soccorritori del 118 sono giunto sul posto infatti il motociclista 39enne era ancora vivo ma i paramedici si sono immediatamente resi conto della gravità delle sue ferite. È stato tentato tutto il possibile per rianimarlo e tenerlo in vita ma, purtroppo, l’epilogo è stato il peggiore: ne è stato in seguito dichiarato il decesso. Da una prima ricostruzione dei fatti nessun altro veicolo sembrerebbe essere rimasto coinvolto nel sinistro stradale; se così fosse bisognerà capire se la caduta sia il risultato di un errore umano, di un malore o del tentativo di schivare eventuali ostacoli: il mezzo è stato posto sotto sequestro. Si è appreso inoltre che la vittima viveva a poca distanza dal luogo dell’incidente ovvero a Struppa.