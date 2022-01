Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 30 gennaio 2022

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 30 gennaio 2022.

Cosa ci riserva la puntata di questa sera di “Che tempo che fa”? Ecco, di seguito, il parterre di ospiti che Fabio Fazio intervisterà, con la partecipazione fissa di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

La puntata si aprirà, come ogni domenica sera, con un lungo approfondimento dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio Guido Rasi, consulente del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, presidente del Centro di sperimentazione clinica del Policlinico Gemelli di Roma e professore ordinario di Microbiologia all’Università di Tor Vergata a Roma e Roberto Burioni.

Per la parte dedicata all’attualità, saranno ospiti Roberta Metsola, nuova Presidente del Parlamento Europeo, Carlo Cottarelli, il direttore de “La Repubblica” Maurizio Molinari, la vicedirettrice del “Corriere della Sera” Fiorenza Sarzanini, il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini, l’Arcivescovo di Milano e Presidente della Conferenza Episcopale Lombarda, Sua Eccellenza Monsignor Mario Enrico Delpini e Paolo Veronesi, Presidente della Fondazione “Umberto Veronesi” che ha scritto il libro “La vittoria sul cancro. Dalla parte delle donne: le ricerche e le cure per battere il tumore al seno”.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con Amadeus che farà un nuovo annuncio riguardante il “Festival di Sanremo” che aprirà i battenti martedì prossimo in prima serata su Raiuno e Alessandro Gassmann, autore del nuovo libro “Io e i #GreenHeroes – Perché ho deciso di pensare verde”.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo che vedrà la presenza di Simona Ventura, Cristiano Malgioglio, Fabio Rovazzi, Lello Arena, Francesco Paolantoni e Maurizio Ferrini.

