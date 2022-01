Coppia si rifiuta di rimandare le nozze pianificate da un anno e si sposa durante una tormenta di neve

Avevano progettato tutto nei minimi dettagli e quando è stato annunciato l’arrivo di una bufera di neve si sono rifiutati di mandare a monte le loro nozze. Sposandosi lo stesso nel bel mezzo della tormenta

Una coppia di Rhode Island ha rifiutato di lasciare che le condizioni meteorologiche avverse rovinassero il giorno più bello ed emozionante della loro vita. E, nella fattispecie, che una violenta bufera di neve impedisse loro di sposarsi: Adam e Sally Irujo avevano fissato la data del 29 gennaio 2022 da ben un anno progettando fin nei minimi dettagli il loro matrimonio ma quando il fatidico giorno nel quale avrebbero dovuto convolare a nozze si è avvicinato è diventato chiaro, dalle previsioni meteo, che il tempo avrebbe potuto mettere seriamente a rischio quella data facendo saltare i loro piano e rovinando tutto. La coppia però non si è fatta prendere dallo sconforto: “Lo stavamo pianificando da 14 mesi e avevamo già fatto stampare la data su alcuni oggetti che abbiamo in cucina. Oggi è il giorno e non lo possiamo cambiare”.

Hanno lavorato 24 ore su 24 per non annullare le nozze

Si sono così messi d’impegno lavorando 24 ore su 24 per assicurarsi che tutti i parenti e gli amici potessero raggiungerli e soprattutto che il matrimonio potesse

essere celebrato in sicurezza. Il personale della biblioteca pubblica di Providence ha fornito supporto alla coppia lavorando per assicurarsi che lo spazio fosse

pronto. E così con la neve che scendeva copiosamente la coppia ha pronunciato “lo voglio”, nei tempi previsti e con uno sfondo bianco come l’abito della sposa, forse

solo con un clima un pò più freddo di quanto si sarebbero immaginati.