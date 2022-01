Devastante incidente stradale, schianto tra sei auto: nove morti e un ferito grave

Bilancio drammatico quello relativo ad un incidente stradale multiplo avvenuto a Las Vegas coinvolgendo sei veicoli. Sono nove le vittime accertate

Dramma sulle strade americani. Un gravissimo incidente con sei veicoli coinvolti è costato la vita a nove persone mentre una decima ha riportato gravissime ferite. La tragedia si è consumata a Las Vegas nel pomeriggio di sabato, una spaventosa collisione che, come sottolineato dalla polizia del Nevada, sarebbe stata provocata dall’improvvisa accelerazione di un conducente e che ha coinvolto in tutto quindi persone tra conducenti e passeggeri. Lo ha confermato il portavoce della polizia di North Las vegas Alexander Cuevas nel corso di una conferenza stampa.

La polizia: “Mai visto niente di simile qui”

“Non abbiamo mai assistito, in questa zona, ad una collisione di massa come questa prima d’ora”, ha sottolineato nel corso della serata successiva all’incidente. La prima segnalazione del maxi schianto è arrivata alle 15: un’auto avrebbe colpito più veicoli provocando un “evento caotico” e alcune auto sarebbero state spinte a diversi metri di distanza. L’età delle vittime varia da giovani ad adulti: sono quasi tutti deceduti sul posto ad eccezione di una persona morta in ospedale mentre una seconda è in condizioni critiche. (foto di repertorio)