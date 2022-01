“Non sentirti in imbarazzo, può salvarti la vita”: dottoressa rivela un sintomo poco evidente del cancro intestinale

La dottoressa Belinda Griffiths ha spiegato che cambi persistenti ma lievi e dunque spesso non considerati nei movimenti intestinali potrebbero essere un segno del cancro e che accorgersene subito potrebbe aiutare i medici a salvare vite umane

Nel solo Regno Unito ogni anno a 42mila persone viene diagnosticato un cancro intestinale. Se in alcuni casi risulta più facile accorgersene, in altri quando lo si scopre il tumore è già allo stato avanzato e questo può addirittura arrivare a ridurre le proprie speranze di vita. Ecco allora che una dottoressa ha deciso di condividere pubblicamente quelli che potrebbero essere una serie di segnali che dovrebbero spingere le persone a richiedere un controllo poichè potrebbero indicare la presenza del cancro intestinale. Belinda Griffiths si occupa di effettuare screening per il cancro alla Fleet Street Clinic e ha spiegato che cambiamenti persistenti ma ‘sottili’ e lievi nei movimenti intestinali potrebbero rappresentare un vero e proprio campanello d’allarme e indicare la presenza della malattia. Educare le persone a riconoscere questi segnali consentirebbe di individuare il cancro precocemente aumentando drasticamente le possibilità di sopravvivenza.

“Non sentirti imbarazzato, vai dal medico se hai questi sintomi”

“I sintomi del cancro intestinale possono essere poco evidenti e spesso possono essere confusi con quelli di altre malattie meno gravi – ha spiegato l’esperta – È importante sottolineare che la maggior parte di coloro che presentano questi sintomi non ha il cancro, e che dunque non bisogna necessariamente allarmarsi ma non andrebbero ignorati perchè potrebbero essere un segnale della malattia”. Aggiungendo: “Dovresti rivolgersi ad un medico qualora questi sintomi siano presenti da almeno due o tre settimane affinchè i medici possano indagare sulla loro causa. Ritardare i controlli potrebbe portare alla diagnosi di cancro intestinale in una fase avanzata”. Tra i segnali da prendere in considerazione, oltre a più frequenti movimenti intestinali, costipazione o feci più molli rappresentano un segno comune. “Se hai dei sintomi non sentirti imbarazzato e non ignorarli. Quando vedrai per la prima volta un medico ti chiederanno informazioni sui sintomi e se hai una storia familiare di cancro all’intestino”.