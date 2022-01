Perde il controllo della bici, precipita per 90 metri e muore: lascia moglie e due figli

Doveva essere una giornata di sport e relax come tante altre ma per un 51enne si è trasformata in una tragedia: è precipitato in un dirupo dopo aver perso il controllo della sua bici

Conosceva bene quelle strade ed amava percorrerle in sella alla sua mountain-bike ma, durante un giro nel pomeriggio di sabato, ha trovato la morte. La vittima è un 51enne che viveva a Lumezzane e che stava percorrendo un sentiero con la sua bici quando, per ragioni ancora da comprendere appieno, avrebbe perso il controllo della due ruote. Purtroppo, cadendo, è finito per precipitare in un profondo dirupo facendo un volo impressionante di oltre 90 metri che non gli ha lasciato scampo. La vittima è M.Z., che in quel momento si trovava sulle montagne dell’Alta Valseriana e stava percorrendo un sentiaro tra i boschi di Aviatico.

La vittima lascia moglie e due figli

Gli uomini del soccorso alpino di Gazzaninga sono giunti sul posto nel più breve tempo possibile, supportati anche dall’elisoccorso proveniente da Milano e da squadre dei vigili del fuoco per iniziare subito le operazioni di recupero dell’uomo. Ma quando sono riusciti a raggiungerlo hanno capito che non c’era più niente da fare e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso; la salma è sta a quel punto recuperata e portata a valle. L’uomo non era solo: con lui erano presenti gli amici che hanno assistito all’incidente increduli e che immediatamente hanno chiamato i soccorsi per chiedere aiuto. Il 51enne lascia moglie e due figli: era molto conosciuto nella frazione Lumezzanese di Gazzolo, dove lavorava insieme al fratello nella loro piccola impresa artigianale.