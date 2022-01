Chi è Yuman, Big del Festival di Sanremo 2022: età, biografia e grandi successi

Cenni biografici su Yuman, Big del “Festival di Sanremo 2022”.

Yuman, finalista di “Sanremo Giovani”, è ufficialmente tra i “Big” del “Festival di Sanremo 2022″. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Yuman

Yuman, all’anagrafe Yuri Santos Tavares Carloia, è nato a Roma, nel 1995, da madre italiana e padre di Capoverde. Il padre ha un’officina nella zona Battistini, mentre il suo nome d’arte deriva dall’unione delle parole “Yuri” e “Human”. Appassionato di musica sin da bambino, da adolescente inizia a scrivere le sue prime canzoni. Nel 2015, si trasferisce tra Londra e Berlino per approfondire il suo stile musicale. Nel 2016, torna a Roma e inizia a collaborare con la Leave Music che lo produce e successivamente firma con la Universal. Nel 2018, esce il suo primo singolo ufficiale, “Twelve”. Grazie a questo brano, viene notato anche all’estero, in particolare in Germania, infatti Mtv lo proclama Artista del mese e viene inserito nella lista dei 10 artisti più promettenti del 2019 di YouTube. Sempre nel 2019, pubblica il suo primo album, “Naked Thoughts”, a cui segue, a metà 2021, il singolo “I AM”. Partecipa a “Sanremo Giovani” con il brano “Mille notti”, arrivando finalista e aggiudicandosi, di diritto, un posto al prossimo “Festival di Sanremo”.

Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere single. Partecipa al “Festival di Sanremo 2022” con il brano “Ora e qui”.

Maria Rita Gagliardi