La confessione: “Ho speso 3600 euro in vestiti per neonati ma non sono incinta, tutti pensano che sia ridicolo”

L’acquisto dei primi vestiti per il primo figlio in arrivo è un compito eccitante ed emozionante per le future mamme che possono trovare i loro abitini preferiti tra minuscole tutine, piccole calze e minuscole paia di scarpe. Solitamente lo si inizia a fare quando si scopre di essere rimaste incinta ma c’è chi si muove decisamente con largo anticipo. È il caso di una donna di 29 anni che ha raccontato di aver già speso migliaia di sterline in vestiti per bimbi prima ancora di essere rimasta incinta ricevendo per questo molte critiche e rivelando che anche il partner è piuttosto preoccupato del suo gesto. La 29enne ha spiegato di aver pianificato un figlio un giorno e che per questo ha messo da parte dei soldi insieme al fidanzato. Ma nel frattempo si è ritrovata a decidere di iniziare ad acquistare i primi vestitini arrivando a spendere la non indifferente somma di 3000 sterline (3600 euro) e questo sta causando una spaccatura nella sua relazione.

“Quando trovo vestitini per bimbi che mi piacciono devo comprarli o non li vedrò mai più”

Su Mumsnet ha rivelato: “Ho 29 anni e sono molto cocciuta. Non possiamo ancora avere un figlio perchè dobbiamo risparmiare denaro per poter, quando nascerà, provvedere a lui. Ho da parte 5000 sterline ma ci piacerebbe averne di più da parte e per questo stiamo cercando di completare gli esami post laurea per poter avanzare nella nostra professione e guadagnare di più. Non vedo l’ora di avere un figlio un giorno: a volte vedo vestiti per bimbi così carini e penso di doverli comprare o non li vedrò mai più; per questo ho speso probabilmente 3000 sterline in vestiti per bambini in tre anni, e il mio partner è sconvolto perchè pensa che stia buttando via i soldi. Abbiamo un budget condiviso per i futuri figli ed entro 35 anni sarà sicuramente molto più alto ma il mio partner sta diventando sempre più ansioso per i soldi”. Gli utenti hanno espresso critiche neu suoi confronti considerando ridicolo spendere così tanti soldi in vestiti che un bimbo piccolo, crescendo, utilizzerà per un breve periodo di tempo. “È ridicolo, non ho mai speso niente di simile per i miei bambini, lo trovo irragionevole”. “Lo trovo uno spreco di denaro, non hanno bisogno di così tanti vestiti, crescono molto velocemente”, “è ridicolo, 3000 sterline quando non sei nemmeno incinta è pazzesco”. “Anche se avessi un figlio è una cifra pazzesca, cosa farai se non dovessi riuscire a concepire?“, sono solo alcuni dei commenti a lei rivolti dopo la bizzarra confessione.