Se n’è andato a soli 31 anni l’attore Moses J. Moseley, protagonista in alcuni episodi di ‘The Walking Dead’

Il cadavere dell’attore è stato trovato nella sua abitazione a Stockbridge, in Georgia. Incerte le cause del decesso.

Una tragedia inaspettata ha colpito il mondo dello spettacolo. Si è spento all’età di appena 31 anni Moses J. Moseley, attore statunitense protagonista in diversi episodi della famosissima serie ‘The Walking Dead’.

L’attore aveva preso parte a sei episodi di ‘The Walking Dead’ nel periodo compreso fra il 2012 e il 2015. Aveva interpretato la figura dello zombie domestico di Mike, fidanzato del personaggio interpretato da Danai Gurira.

Moseley è stato trovato morto nella sua abitazione a Stockbridge, in Georgia, lo scorso 26 gennaio. Ancora incerte le cause della sua dipartita. La polizia sta ancora indagando.

Nonostante siano passati diversi giorni dal decesso, la notizia è stata divulgata al mondo intero solo oggi dalla sua agenzia.

Queste le dichiarazioni di Tabatha Minchew, la manager dell’attore: “Moses era una persona straordinaria con un talento straordinario. Se n’è andato decisamente troppo presto. Era amato da tutti coloro che lo hanno incontrato, non l’avevo mai visto in altro modo se non felice. Tutti non riescono a capire come sia potuto succedere. Ci mancherà profondamente”.

Questa, invece, la nota delle agenti Gerra e Demia Avery: “Con il cuore spezzato, noi di Avery Sisters Entertainment porgiamo le nostre più sincere e sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del nostro attore, Moses J. Moseley. Siamo davvero addolorati. Per coloro che lo conoscevano, era la persona più gentile, dolce e generosa che avresti mai potuto incontrare. Ci mancherai tanto! Riposa in paradiso!”.