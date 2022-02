Chi è Tananai, Big del Festival di Sanremo 2022: età, biografia e grandi successi

Cenni biografici su Tananai, “Big” del “Festival di Sanremo 2022”.

Tananai, finalista di “Sanremo Giovani”, è ufficialmente un “Big” del “Festival di Sanremo 2022”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Tananai

Tananai, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, è nato a Milano, l’8 maggio 1995. Deve il suo nome d’arte al nonno che lo chiamava con il nomignolo Tananai. Inizia la sua carriera musicale come produttore, con lo pseudonimo di Not for us. Nel 2017, pubblica l’album di musica elettronica “To Discover and Forget”. A partire dal 2019, decide di dedicarsi anche alla scrittura di testi in italiano, così pubblica diversi singoli, tra cui “Bear Grylls”, “Volersi Male”, “Calcutta” e “Ichnusa”.Negli ultimi due anni, pubblica il suo primo Ep, “Piccoli Boati” e altri due singoli: “Baby Goddamn” e “Maleducazione”. Nel 2021, duetta con Fedez nel brano “Le madri degli altri” e il 15 dicembre dello stesso anno, approda alla finale di “Sanremo Giovani” con il brano “Esagerata”. Arriva tra i finalisti della competizione e si aggiudica, di diritto, un posto al “Festival di Sanremo 2022”.

Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere single. Partecipa al “Festival di Sanremo 2022” con il brano “Sesso occasionale”.

Maria Rita Gagliardi