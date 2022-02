Chi sono Highsnob e Hu, Big del Festival di Sanremo 2022: età, biografia e grandi successi

Cenni biografici su Highsnob e Hu, “Big” del “Festival di Sanremo 2022”.

Biografia e curiosità su Highsnob e Hu

Highsnob, all’anagrafe Michele Matera, è nato ad Avellino, il 2 agosto 1985. Inizia la sua carriera musicale nel 2009, scrivendo dei brani che, però, non ottengono grande riscontro di vendite. Nel 2012, vengono pubblicati su YouTube alcuni suoi singoli, tra cui “La scatola del tempo” ed un album che pubblica con lo pseudonimo M.Rock. Nel 2013, con il rapper Samuel Heron, fonda il duo Bushwaka, con cui attraverso lo pseudonimo di Mike24 pubblica nel 2015 l’album “Pandamonium”. Il duo si scioglie nel 2016 e così Highsnob intraprende la carriera solista e nel giugno dello stesso anno pubblica il suo primo singolo “Harley Quinn” che viene certificato disco d’oro. Nel 2017, pubblica l’EP “PrettyBoy”. Nell’estate del 2018, pubblica il suo primo album in studio “Bipopular”. A maggio 2019 esce il singolo “23 coltellate”, che viene certificato oro dalla FIMI. Il successivo 4 ottobre pubblica il secondo EP intitolato “Yin”. A maggio 2020, pubblica il singolo “Wannabe vol. 3”. Nel luglio seguente, esce il singolo “Bugie da bere” al quale segue a settembre “Per odiarti non ho tempo”. Ad ottobre 2020 pubblica, sempre per l’etichetta Sony Music, il secondo disco chiamato “Yang”.

Hu, all’anagrafe Federica Ferracuti, è nata a Fermo, nel 1996. Da adolescente decide di affiancare al suo percorso di studi obbligatorio lo studio del jazz e della chitarra. Nello stesso periodo, inizia a studiare anche la composizione dei testi musicali ed altri strumenti musicali, tra cui il pianoforte. Inizia la sua carriera artistica lavorando ad alcune campagne pubblicitarie. Successivamente, nel 2018, partecipa allo “Jager Music Lab”. A metà 2019, pubblica il suo primo disco. I suoi primi singoli su Spotify sono “Occhi Niagara” e “Neon”, pubblicati entrambi nel 2020. Nel 2021, partecipa ad “AmaSanremo”, non riesce ad assicurarsi un posto al “Festival di Sanremo 2021”.

Per quanto riguarda la vita privata, risultano essere entrambi single. Partecipano al “Festival di Sanremo 2022” con il brano “Abbi cura di te”.

