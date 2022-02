“Come un tornado”: volano i tetti delle case, interi quartieri distrutti da una bufera storica

In Malesia è in corso la conta dei danni provocati da un’impetuosa tempesta di vento molto simile all’arrivo di un tornado, che ha distrutto decine di case, alberi, veicoli

Sono immagini assolutamente impressionanti quelle che arrivano dalla Malesia e che mostrano l’arrivo di un fenomeno meteorologico talmente potente da essere paragonato ad un tornado. È successo nella città di Ipoh, Perak, dove decine di case sono state letteralmente distrutte dall’impressionante violenza del vento che ha fatto cadere alberi, pali dell’elettricità e del telefono, motorini, provocando danni anche a molti veicoli. Centinaia di persone si sono ritrovate per alcuni minuti in mezzo al caos più totale, imprigionate in mezzo a vortici poderosi che hanno travolto tutto ciò che incontravano. Una tempesta storica che ha lasciato il segno: nei numerosi video amatoriali diffusi sui social è possibile vedere tetti delle abitazioni venire sventrati ed essere scagliati in aria a decine di metri di altezza. L’episodio è avvenuto il 30 gennaio intorno alle 18.40 interessando in particolare le zone di Taman Tasek Damai e Kampung Tawas

LEGGI ANCHE =>> Evento raro durante l’ondata gelida nella Grecia imbiancata dalla neve: enorme tornado alle Cicladi, il video

La caduta di un albero ha praticamente distrutto tre auto mentre i detriti scagliati in aria a forte velocità hanno distrutto finestre delle case e vetrine dei negozi. Un disastro insomma anche se, miracolosamente, nessuno sarebbe rimasto ferito. Le strade sono però diventate impraticabili, coperte da alberi e pali della luce caduti al suolo. La gente del posto è abituata alle piogge ma mai aveva assistito ad un fenomeno meteo di tale violenza tando da paragonarlo ad un maxi tornado. Cheah Kim, un testimone ed operatore di una mensa, ha raccontato che in quel momento pioveva pochissimo ma che la forza del vento era impressionante. “Ho visto il tetto del mio vicino di casa venire spazzato via, il mio stesso tetto ed il soffito di casa hanno ceduto, ma per fortuna non sono rimasto ferito”. Teoh Boh Chee, casalinga, ha spiegato che era la prima volta che viveva una situazione simile: anche il suo tetto è rimasto gravemente danneggiato. “Vivo qui da 50 anni, mai prima d’ora avevo visto una cosa simile, sono davvero senza parole, non sono nemmeno sicura di come festeggerò il capodanno cinese”.

Diversi cittadini sporgeranno denuncia per chiedere aiuti economici

Il parlamentare di Ipoh Barat M. Kulasegaran ha consigliato ai residenti di sporgere denuncia alla polizia sull’incidente. “Possono chiedere al loro membro dell’assemblea statale di aiutarli a ottenere aiuti dal governo statale”. Il consigliere comunale di Ipoh, Albert Ho, ha affermato che la sala della comunità di Kampung Tawas è stata aperta ai residenti per cercare riparo se non hanno un posto dove andare. “Alcuni anziani, senza parenti, non avranno un posto dove andare e li accoglieremo noi. Abbiamo cercato anche di ripristinare l’elettricità il prima possibile”. Le immagini del disastro parlano da sole.