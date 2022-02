Due uomini sopravvivono allo schianto del loro aereo: portati d’urgenza in ospedale

Sono stati ricoverati in ospedale dopo l’incidente del piccolo velivolo a bordo del quale si trovavano. È accaduto a sud di Hutchinson nel Minnesota, Usa

Sopravvivere ad un incidente aereo. È accaduto a due uomini, a bordo di un piccolo velivolo precipitato a sud della cittadina americana di Hutchinson nello stato del Minnesota, portati urgentemente in ospedale per un ricovero immediato. A darne notizia è stato l’ufficio dello sceriffo della contea di McLeod, affermando che la chiamata è arrivata intorno all’1 del pomeriggio di lunedì per segnalare il relitto di un piccolo aereo in un campo vicino a Plum Avenue e 145th Street a Hassan Valley Township.

La Federal Aviation Admiministration segue le indagini sull’incidente

Sul posto sono intervenuti in breve tempo squadre di soccorritori che hanno estratto i due uomini dall’abitacolo dell’aereo portandoli d’urgenza in ospedale: dal nosocomio sono stati trasportati in aereo in un secondo ospedale nella località di Twin Cities. Entrambi hanno riportato ferite gravi, hanno confermato gli agenti, ma le loro condizioni non sono al momento note. La Federal Aviation Administration assisterà l’ufficio dello sceriffo nelle indagini sull’incidente, per chiarire cosa lo abbia provocato e stabilire se si sia trattato di un problema tecnico, legato a fenomeni meteorologici o a un errore umano.