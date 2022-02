Follia allo zoo: mamma butta sua figlia nella gabbia di un orso bruno. La piccola è salva

Il drammatico episodio è avvenuto nello zoo di Tashkent, in Uzbekistan. La donna ora rischia oltre 15 anni di carcere.

Un gesto gravissimo che sta sconvolgendo il mondo intero è avvenuto nello zoo di Tashkent, in Uzbekistan. Una mamma ha lanciato sua figlia di tre anni nella gabbia di un orso bruno, fra l’incredulità di alcuni testimoni. L’increscioso gesto è avvenuto volontariamente. La bimba è stata lanciata in un fosso, luogo in cui poteva accedere tranquillamente l’orso bruno.

Il lancio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dello zoo uzbeko e ha inchiodato la donna. Oltre alle riprese, la conferma è avvenuta grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni oculari.

La bimba di tre anni, in seguito al lancio, è finita nel territorio dell’orso. Fortunatamente, l’animale non ha toccato minimamente la piccola. L’orso, chiamato Zuzu, si è avvicinato a lei e l’ha solamente annusata.

Immediatamente, gli addetti alla sicurezza presenti nello zoo hanno tratto in salvo la bambina portandola lontano dalla disponibilità dell’animale. La bimba sta bene, ma è stata portata in ospedale a scopo precauzionale.

Gravi le accuse che ora sono piovute sulla mamma. Rischia, infatti, fino a 15 anni di carcere per tentato omicidio di un minore.