Si dichiara lesbica dopo 6 anni di matrimonio ma resta col marito: “È la mia anima gemella, ora facciamo conquiste insieme”

Una donna della Carolina del Nord ha rivelato di essere ancora sposata con il marito nonostante si sia dichiarata lesbica due anni fa, spiegando che lui resta la sua anima gemella

Ha sempre saputo di essere lesbica ma ha tenuto segreto il suo orientamento al marito per 6 anni di matrimonio, confessandoglielo solo nell’estate del 2020. Nicolette Papa, 26 anni, ha sposato il suo amore d’infanzia Ryan Popa di 27 anni nel 2014 e insieme hanno avuto due figli: tutto sembrava funzionare ma la donna, che vive nella Carolina del Nord, in cuor suo sapeva che prima o poi avrebbe dovuto confessare al marito la verità e così ha fatto rivelandogli di essere gay. Ma il matrionio non è naufragato: i due sono rimasti insieme perchè, come da lei spiegato, Ryan resta la sua anima gemella. Dopo aver appreso la notizia il 27enne le ha suggerito di non lasciarlo per il bene dei loro due figli piccoli e lei ha accettato l’accordo non convenzionale. “Siamo ancora sposati e viviamo ancora insieme nella nostra casa con i nostri figli”, ha detto Nicolette al South West News Service nel corso di un’intervista. “Per ora quello che facciamo funziona, si tratta di capire come evolverà la situazione e stiamo cercando di assicurarci il meglio per i nostri figli, che siano felici e che sappiano di essere sempre amati avendo i loro genitori accanto”.

La coppia ha guadagnato notorietà su TikTok

Nicolette descrive Ryan come la sua anima gemella nonostante sia sessualmente attratta dalle donne. “Io e Ryan abbiamo mantenuto l’amicizia, lui sarà sempre il mio migliore amico. Ci siamo sposati quando io avevo 19 anni e lui 20 ma siamo stati insieme praticamente da quando siamo nati ed è la persona che più mi è rimasta accanto. Sento che sarà per sempre la mia anima gemella, solo da una prospettiva diversa. Sappiamo come essere i più grandi sostenitori l’uno dell’altro”. La donna, che lavora come fattorina, ha ottenuto fama su TikTok documentando il suo insolito matrimonio arrivando a raccontare che oggi i due discutono di come rimorchiare donne insieme. “Il lavoro di squadra ci aiuta nelle conquiste” raccontano nella clip che ha sfiorato il milione di views. In un altro video confessano di provare attrazione per lo stesso tipo di donna. Ma ci tengono a sottolineare che al momento stanno dando priorità alla vita familiare rispetto agli appuntamenti.