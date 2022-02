Bimba di 2 anni scomparsa trovata morta nel secchio di un costruttore: la drammatica scoperta dei cani poliziotto

Il corpo di una bimba che risultava scomparsa da ore è stato trovato nel secchio di un muratore. Il ritrovamento è avvenuto grazie all’impiego dei cani della polizia

Giunti sulla scena a Dagenham, Londra, i cani della polizia ci hanno messo meno di un’ora a rintracciare il corpo di una bimba di due anni, purtroppo deceduta, che era stata dichiarata scomparsa poco prima. La vicenda è avvenuta il 29 gennaio ed il cadavere è stato trovato in un giardino all’interno del secchio nero di un muratore, come confermato dai residenti della zona. Circa 30 persone si sono messe alla ricerca della bambina quando ne è stata dichiarata la scomparsa ma è stato il fiuto dei cani a consentire agli agenti di trovarla anche se purtroppo già deceduta. Secondo le prime analisi sul corpo la piccola potrebbe essere annegata in quel secchio: non è stato ancora ufficialmente confermato se si trovasse nel giardino della sua abitazione anche se stando a quanto riferito da MyLondon ascoltando i vicini, non si trovava nella proprietà della sua famiglia.

Nessun arresto effettuato, disposta un’autopsia urgente

Il giardino in questione sembra essere in fase di costruzione e a terra è presente una copertura in erba sintetica. La famiglia devastata della piccola è scoppiata in lacrime e non ha al momento rilasciato alcuna dichiarazione. Shorifa Begum, 44 anni, che abita accanto ai genitori, ha però raccontato di aver saputo da loro che la bimba era deceduta e che il cadavere era stato scoperto un’ora dopo averne dichiarato la scomparsa. “Mi hanno portata nel giardino e hanno detto che era in un secchio nero. L’hanno trovata in un grande secchio nero vicino a un muro in giardino e hanno detto che era morta e che l’aveva trovata un cane poliziotto. C’era un po’ d’acqua nel secchio. Non è ancora chiaro come o perché sia ​​morta”. La polizia ha dichiarato che al momento non sono stati effettuati arresti e che entro la fine della settimana verrà effettuata l’autopsia. Un portavoce della polizia del Met ha dichiarato: “La bimba è stata trovata insensibile in giardino. Nonostante gli sforzi dei paramedici, è stata dichiarata morta sul posto. La morte è stata trattata come inspiegabile”. Le indagini procedono