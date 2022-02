Il mistero della Ferrari scomparsa nel nulla da 50 anni: oggi varrebbe milioni di euro

Un’auto milionaria della quale si sono completamente perse le tracce. Si tratta di una Ferrari prodotta negli anni ’50 e sparita nel nulla da cinque decadi. Chi la trovasse si arricchirebbe

Un vero e proprio mistero irrisolto aleggia sul mondo dei motori. E riguarda la sparizione di un veicolo di grande pregio, una Ferrari degli anni ’50, il cui valore è inestimabile ma della quale nessuno sa nulla da ormai 50 anni. Questa auto sportiva dal design unico nel suo genere è la 375 Mille Miglia, auto caratterizzata da un motore da 12 cilindri e 340 cavalli, prodotta dal marchio Ferrari in un periodo nel quale era più florido che mai, ovvero gli anni 50. L’auto in questione è stata prodotta nel 1953 in pochissimi esemplari e, incredibile a dirsi, poteva raggiungere i 300 km/h, velocità impensabile a quell’epoca. Venne realizzata come una sorta di omaggio alle Ferrari che hanno preso parte alle diverse edizioni della Mille Miglia e l’obiettivo della casa madre era che potesse vincere il campionato del mondo sport prototipi; e così fu.

Rimasta per anni in un garage è poi sparita nel nulla

Diversi esemplari vennero anche impiegati per la partecipazione a diverse gare di endurance; ma un veicolo, uno dei 26 esemplari che la Ferrari costruì, è svanito nel nulla. Ad oggi infatti 25 Ferrari 375 Mille Miglia sono esistenti e rintracciabili, oltre a trovarsi in ottime condizioni. Mentre non si sa più nulla del numero di telaio 0378AM: se ne conosce l’acquirente dell’epoca, il dottore Enrico Wax, grande appassionato e collezionista non solo di Ferrari ma anche di altre auto di lusso italiane. Sembra che la sua Ferrari non scese mai su pista poichè Wax temeva che così si sarebbe potuta rovinare. Restò così ben custodita in un garage dal 1953 in poi ma improvvisamente scomparve nel nulla e da allora nessuno sa più niente di questo veicolo. Il suo valore, inutile dirlo, è stellare e chi dovesse ritrovarla potrebbe dare una svolta alla popria vita. La casa di Maranello ha provato negli anni a seguire alcune piste per rintracciarla ma, purtroppo, senza risultati. Il timore è però che possa essere finita nelle mani sbagliate e questo potrebbe rendere molto difficile riuscire a rintracciarla.