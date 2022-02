La fuga del killer, assassino della compagna e del figlio di 9 anni braccato dopo 24 ore: il video

L’istante conclusivo dell’inseguimento di un killer è stato ripreso e mostrato dalle forze dell’ordine, che hanno dato la caccia all’uomo per 24 ore prima di catturarlo

Si chiama Daniel Boulton, ha 30 anni ed ha assassinato la ex compagna ed il figlio di 9 anni prima di darsi alla fuga. Dando il via ad una massiccia caccia all’uomo accusato di duplice omicidio, durata oltre 24 ore ed i cui istanti conclusivi sono stati mostrati in un video ripreso da un elicottero che ha monitorato le sue mosse in coordinamento con gli agenti a terra; le riprese aeree rilasciate dalla polizia mostrano l’istante nel quale l’uomo viene messo alle strette dopo la sua lunga fuga nella contea del Lincolnshire, fino alla sua cattura. Boulton era in fuga dopo aver brutalmente accoltellato a morte la ex partner ed il figlio nella loro casa di Louth ma non solo: poco dopo aveva tentato di accoltellare Stephen Dennis, ufficiale fuori servizio che aveva cercato di fermarlo. Gli agenti sono riusciti a circondarlo in una fattoria, come si può vedere dalle riprese video.

LEGGI ANCHE =>> Identificato il serial killer del carrello della spesa Ha ucciso 5 donne

Non poteva vedere la vittima in seguito ad un ordine restrittivo

Il 30enne riconosciuto colpevole dei 2 omicidi compiuti il 31 maggio (la 26enne Vincent ed un bimbo autistico di 9 anni) e di aggressione ai danni di un ufficiale in High Holme Road, è scappato nelle campagne cercando di far perdere le proprie tracce. Avrebbe anche tentato di rubare l’auto della responsabile della fattoria (un’azienda agricola chiamata Hallington House) Greta Roberts. La cattura è avvenuta il giorno seguente: quando gli ufficiali lo hanno fermato avrebbe detto loro di sparargli ma è stato colpito con il taser e arrestato; gli è stato portato via un coltello da cucina e si è scoperto che sulle ginocchia aveva due cuscinetti probabilmente per poter gattonare senza farsi male alle ginocchia. Vincent è stata raggiunta da 9 coltellate, una delle quali profonda 20 cm passata attraverso il cuore; il piccolo Darren ha ricevuto 14 coltellate al viso, collo, torace, gambe, spalle e schiena. A Boulton era stato impedito, con ordine restrittivo, di vedere Vincent dopo un precedente caso di aggressione ma lui ha continuato a contattarla inviandole oltre 900 messaggi in un fine settimana, prima dell’accoltellamento. Rischia una condanna pesantissima.