“Victoria ha mangiato lo stesso piatto per 25 anni”: l’incredibile confessione del marito David Beckham

Sono parole a dir poco bizzarre e incredibili quelle espresse dal calciatore di fama mondiale David Beckham in merito alle abitudini alimentari della moglie. Lui è una buona forchetta mentre l’ex spice mangia lo stesso piatto da 25 anni

David Beckham ha fatto una rivelazione piuttosto curiosa in merito alle abitudini alimentare della moglie, l’ex Spice Girls Victoria. L’ex Manchester United ha affermato, nel corso di un’intervista che l’ex cantante ha “mangiato lo stesso piatto negli ultimi 25 anni”. Spiegando che questo è stato ed è piuttosto difficile da accettare: il 46enne ha confessato che lui e la stilista hanno condiviso cibo dallo stesso piatto solo una singola volta in tutti questi anni, una sorta di “incidente sorprendente” come lo ha definito l’ex capitano dell’Inghilterra rivelando che si tratta di uno dei suoi ricordi preferiti. “Mi emoziono per il buon cibo e vino, quando mangio qualcosa di buono vorrei che tutti lo provassero” ha spiegato il padre di quattro figli nel podcast River Cafe Table 4. “Purtroppo sono sposato con qualcuno che ha mangiato la stessa cosa negli ultimi 25 anni. Da quando ho conosciuto Victoria ha mangiato sempre e solo pesce alla griglia e verdure al vapore, raramente si allontana da lì”.

David Beckham una volta si è iscritto ad un corso di cucina italiana

Il calciatore ha però ricordato che in un’occasione Victoria ha fatto uno strappo alla regola trasgredendo da quella che è la sua dieta abituale e concedendosi un boccone dal piatto del marito. “L’unica volta in cui abbiamo condiviso qualcosa è stato quando lo ha preso dal mio piatto, era incinta di Harper ed è stato un momento incredibile. Oggi quella è una delle mie serate preferite, e da allora non è più successo”. David ha rivelato di essersi in passato iscritto ad un corso di cucina italiana durante il suo periodo con l’AC Milan nel 2009 perchè voleva preparare il ragù ed il risotto per i suoi figli. Oggi uno di loro, Brooklyn, è un grande appassionato di cucina.