Adolescente accoltellata a morte dopo aver volato dal Canada al Regno Unito per incontrare il nuovo fidanzato

Sarebbe un omicidio quello della 19enne Ashley Wadsworth, una ragazza trovata morta, accoltellata, in un appartamento di un condominio a Chelmsford nell’Essex, Regno Unito. Sono stati i vicini a lanciare per primi l’allarme, esprimendo alle forze dell’ordine la loro preoccupazione: gli agenti sono intervenuti in loco dopo aver ricevuto segnalazioni di disordini domestici e giunti nel complesso residenziale hanno fatto irruzione nell’abitazione trovando Ashley a terra con ferite gravissime; pur tentando di rianimarla hanno dovuto constatarne il decesso, poi ufficializzato dai paramedici. La giovane non viveva in Inghilterra bensì in Canada e, come ricostruito dalle forze dell’ordine nella fase iniziale delle indagini, aveva raggiunto il Paese in aereo dal Canada allo scopo di incontrare il suo nuovo ragazzo Jack Sepple; aveva raggiunto l’Essex (da Vernon, Canada) il 12 novembre e due giorni dopo la sua morte avrebbe dovuto fare rientro a casa.

Le indagini della polizia e il cordoglio di amici e parenti

Gli investigatori hanno iniziato ad interrogare un uomo di 23 anni, sospettato di omicidio sottolineando che al momento non vi sarebbero altri sospetti. Durante il suo viaggio nel Regno Unito Ashley ha visitato moltissimi luoghi turistici, tra i quali Buckingham Palace e il Big Ben di Londra e con lei c’era Jack con il quale ha viaggiato anche nella storica città di Rye nell’East Sussex per conoscere la famiglia di lui. Alla fine di questa settimana sarebbe dovuta rientrare a casa ma questo non è successo. Gli amici della 19enne, disperati, hanno pubblicato su Facebook molti omaggi e messaggi di cordoglio rivolti a lei e alla sua famiglia. Lariss Kontos, un’amica della sorella, l’ha descritta come “una bella e amorevole anima. Aveva un biglietto aereo per questo giovedì, per tornare a casa dalle persone che la amavano. Non sarai dimenticata e mi mancherai così tanto”. “Sono così arrabbiata, triste e sconvolta”, ha scritto invece Rosie Turcotte, la zia. “Vorrei dire così tanto in questo momento ma la mamma mi diceva sempre che se non hai niente di carino da dire, non devi dire proprio niente. Un angelo speciale se n’è andato troppo presto”. La polizia dell’Essex, dopo aver confermato ufficialmente l’identità della vittima, ha affermato che dalle indagini non sono evidenziati rischi per la comunità. Si tratterebbe, ha confermato Scott Egerton della squadra investigativa, di un omicidio legato ad un incidente isolato.