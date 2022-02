Ancora una tragedia in strada: muore una 17enne in un incidente. Feriti gli altri quattro suoi amici

Una giovane di appena 17 anni è deceduta la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Guardamiglio, nel Lodigiano.

Non accennano a finire i tragici incidenti stradali sulle vie della nostra penisola. La scorsa notte si è registrato un terribile incidente, nel quale ha perso la vita una ragazza di appena 17 anni.

Una macchina si è ribaltata nei pressi di Guardamiglio, nel Lodigiano, nei pressi dell’argine del fiume Po. Stando alle prime ricostruzioni, la Lancia Ypsilon si sarebbe ribaltata molte volte finendo fuori strada. Sulla vettura, oltre alla ragazza, erano presenti altri quattro suoi amici. Nonostante il terribile impatto, i quattro amici sarebbero fuori pericolo di vita.

I giovani, una ragazza di 17 anni e una di 21 anni e due ragazzi di 21 e 22 anni, sono stati rinvenuti al di fuori della vettura, tutti con ferite non gravi e curabili in pochi giorni. I giovani sono stati ricoverati negli ospedali di Cremona e al policlinico San Matteo di Pavia.

Tragedia nel Lodigiano: muore una ragazza di 17 anni in un incidente stradale

Per soccorrere i ragazzi si è avuta la necessità dell’elisoccorso, dopo il pronto soccorso dei vigili del fuoco di Lodi e dei carabinieri di Codogno. Per la 17enne non c’è stato nulla da fare fin da subito. I soccorritori, infatti, l’hanno trovata già in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.

L’incidente stradale si è registrato poco prima delle 2 di notte. Non è il primo caso di grave incidente in questo posto nelle ultime settimane. La notte tra il 10 e l’11 gennaio scorso, infatti, avevano perso la vita quattro ragazzi a pochi chilometri di distanza.