Bodybuilder scolpisce il fisico fino a quando il suo petto non è il doppio della larghezza della vita

Un uomo ha condiviso le incredibili immagini del suo corpo letteralmente trasformato da sessioni estreme di allenamenti con i pesi, arrivando a raddoppiare le dimensioni del suo petto

Si chiama Andrzej Tomalski, è un autista che vive a Belfast e che dedica tutto il suo tempo libero a sollevare pesi, al punto da essere riuscito a trasformare radicalmente il suo corpo. E, recentemente, ha condiviso le immagini della trasformazione del suo fisico, con il petto che ha letteralmente raddoppiato in dimensioni la larghezza della vita. Alto un metro e ottanta, l’uomo si è recato per la prima volta in palestra nove anni fa, quando viveva in Polonia, insieme ad un amico, e si appassionato subito. Il 26enne ha deciso di iniziare a praticare bodybuilding e ha adorato il modo in cui lo faceva apparire e sentire, anche se la sua famiglia non era della medesima opinione. Oggi riesce a sollevare anche 400 libbre, lo stesso peso di un leone maschio adulto.

“I miei genitori non sono mai stati contenti della mia passione e del mio amore per il bodybuilding e da loro non ho mai ricevuto alcun supporto – ha raccontato – dicevano che è un sogno stupido e anche quando ho iniziato a ottenere profitti da questo sport non hanno cambiato idea. Mi sono trasferito nel Regno Unito 3 anni fa per inseguire i miei sogni e fare carriera nel bodybuilding e non ci siamo parlati per anni”. Il 26enne lavora in particolare sulle spalle e prende parte a gare di bodybuilding per mostrare al pubblico i suoi progressi. “Dopo i primi mesi di allenamento mi sono reso conto che le mie spalle crescevano più velocemente di quelle della maggior parte delle altre persone. Sono anche una delle parti più importanti del corpo per ottenere questa illusione del ‘cono a V'”.

Il 26enne si allena per 12,5 ore ogni settimana

Pesa circa 185 libbre e dice che acquistare vestiti oggi è un incubo avendo un petto da 46 pollici e una vita da 29 pollici. “Le persone mi chiedono di sollevare oggetti pesanti per loro molto spesso, specialmente quando devono traslocare”, ha rivelato. Andrzej va in palestra cinque giorni a settimana e fa cardio tutti i giorni per un totale di 12,5 ore di allenamento alla settimana; inoltre ha radicalmente modificato la sua alimentazione: “Niente dolci, zucchero, niente alcol, cibo spazzatura o bevande malsane. Mangio sette pasti al giorno, composti da riso, pollo, pesce, tutti della migliore qualità possibile”. Il segreto? “Nessuno, lavoro e dieta costanti, un duro impegno quotidiano, non ci sono scorciatoie, solo duro lavoro e dedizione”.

Tanti commenti positivi ma anche molte critiche

“Le persone sono stupite dai miei muscoli, di solito mi chiedono come ho fatto. Mi incoraggiano e mi motivano e lo adoro”. Tuttavia si tratta di una vita impegnativa

che prevede di evitare ristoranti e passare ogni giorno in palestra. “Ho ricevuto anche molto odio, specialmente sui social e quando vivevo in Polonia, Di solito dicono che è tutto falso o stupido e che non impressiono nessuno con i miei muscoli. Ad essere onesti l’odio è una grande motivazione per me, un segno che sto andando nella giusta direzione”.