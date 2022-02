Colpito da una crisi cardiaca mentre gioca con i figli prima di cena: morto a 35 anni

Stroncato da un’improvvisa crisi cardiaca in una giornata come tante altre e mentre stava giocando con i bimbi poco prima della cena: è morto così un giovane padre

È una notizia estremamente dolorosa e che ha colpito tutti di sorpresa quella che arriva dalla città di Ancona, dove un giovane padre di soli 35 anni è morto

all’improvviso nella sua abitazione, stroncato da una crisi cardiaca. Tutto è accaduto senza alcun preavviso, il 35enne non aveva mai manifestato problemi cardiaci di alcun tipo: il 35enne è rientrato a casa come ogni sera dove ad aspettarlo c’erano la moglie incinta e gli altri due figli. Ha salutato la sua consorte che stava preparando la cena e poi, in attesa di mangiare, si è messo a giocare con i bambini. Insomma tutto stava procedendo tranquillamente quando all’improvviso il padre ha iniziato a sentirsi male. Tutto è successo intorno alle 19.30 nel loro appartamento ubicato in zona Pietralacroce e, come riportato da Il Corriere Adriatico, a nulla è valso l’intervento della moglie prima e dei paramedici da lei avvisati poi. Il 35enne è purtroppo spirato.

Utilizzati defibrillatore e massiccia terapia farmacologica

La moglie ha spiegato all’operatore al telefono che il marito aveva avuto un probabile infarto. Oltre all’automedica del 118 è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Al loro arrivo i soccorritori si sono resi conto che le condizioni del 35enne erano molto gravi: hanno tentato subito di rianimarlo e per alcuni istanti il cuore, dopo l’utilizzo di un defibrillatore e di una terapia farmacologica, ha ripreso a battere seppur in modo incostante. A quel punto è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Torrette ma poco dopo il suo arrivo è morto.