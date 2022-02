“Ero incredulo e sotto shock”. Aquila entra nell’auto di uno Youtuber e lui filma tutto

Immagini incredibili quelle mostrate da uno Youtuber che involontariamente ha ripreso il momento nel quale un’aquila serpente ferita è volata nella sua auto mentre stava girando un video

Stava girando il suo primo video da caricare su Youtube quando si è ritrovato in auto un’enorme aquila. Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto ad un ragazzo che stava filmando il suo primo blog durante una vacanza a Rizal, nelle Filippine, quando la situazione è mutata radicalmente. Renante Balbuena, 33 anni, si trovava nella sua auto e aveva acceso la telecamera per girare alcuni video mostrando le bellissime montagne e la natura del paese quando all’improvviso il grande uccello è letteralmente entrato nella macchina, passando dal finestrino e tutto è stato filmato, compresa la reazione dell’uomo. “Avevo installato la GoPro nell’auto e stavo iniziando a descrivere la vacanza quando dal nulla è comparso l’uccello”. Balbuena, che lavora in un hotel di Charleston, nella Carolina del Sud, ha però saputo reagire: “Sono rimasto sotto shock per alcuni secondi ma sapevo che non mi avrebbe fatto male. Stavo solo cercando di capire perchè mai un’aquila fosse entrata nella mia macchina”.

L’ha curata e liberata in volo dopo quattro giorni

Dopo aver riacquistato la calma ha notato che il volatile era ferito e ha scoperto che l’ala sinistra mancava di alcune piume primarie. “Ho chiuso il finestrino e afferrato un asciugamano che tenevo sul sedile posteriore, per avvolgere l’uccello. L’ho messo sulle gambe e sono andato a casa per mettermi in contatto con mio cugino che è un veterinario. Mi ha prescritto delle medicine intanto che io pulivo la ferita e cercavo di nutrire l’aquila”. Dopo alcuni giorni di cure la salute è iniziata a migliorare e l’uccello ha iniziato a mangiare. “Ho scoperto online che si trattava di un’aquila serpente delle Filippine, una specie in via di estinzione che ha bisogno di vivere allo stato brado”, ha raccontato. “Avrei voluto accarezzarla ma non volevo stressarla quindi ho messo una coperta sopra la gabbia lasciandola riposare”. Dopo quattro giorni ha potuto liberarla: “Quando l’ho lasciata le ho detto: ora sei guarita, vola in alto. Mi è venuta la pelle d’oca in quel momento”. La clip intanto è diventata virale aiutandolo a far crescere il suo canale Youtube.