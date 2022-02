Perde ‘acqua’ dal naso, va dai medici e scopre che gli restano pochi mesi di vita: “È iniziato un incubo”

Un uomo che, dopo aver bevuto un sorso d’acqua se l’è vista uscire dal naso, ha scoperto di avere un cancro allo stato avanzato e che senza un intervento chirurgico immediato gli sarebbe rimasto poco da vivere

Scoprire di essere stati colpiti da un cancro grazie ad un sorso d’acqua. È quanto accaduto al 51enne Phil Sledden-Houston, un uomo che si è insospettito ed è andato dai medici quando ha bevuto un bicchiere di acqua che gli è poco dopo uscita dal naso. Così ha scoperto la presenza di un tumore delle dimensioni di una pallina da tennis nella sua guancia ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico urgente e difficile, che ha richiesto oltre 15 ore di tempo e l’impegno di un team di dottori altamente specializzato. L’uomo, che ha fumato per decenni, non avrebbe mai immaginato che il bizzarro episodio non solo gli avrebbe permesso di scoprire il cancro ma anche di poter tentare di salvare la sua vita.

L’episodio è avvenuto quando l’uomo aveva 48 anni: i medici hanno dovuto letteralmente tagliargli parte della faccia per poter rimuovere il nodulo canceroso, come riferito dal Manchester Evening News. Non aveva scelta: senza quell’intervento sarebbe infatti morto entro sei mesi. Per poter riparare la guancia danneggiata un chirurgo ha dovuto rimuovere parte dell’osso dell’anca di Phil e spostarlo sul viso, lasciandolo però incapace di sorridere. Il 51enne, che è anche padre, fumava sin da quando era adolescente: “Fumavo dai 15 anni, ho iniziato a scuola perchè lo facevano tutti. Non ho mai pensato a come questo stesse influendo sulla mia salute perchè fumavo solo poche sigarette al giorno. Ho continuato a farlo per anni fino al 2018 quando ho bevuto un pò d’acqua e mi è uscita dal naso, sapevo che qualcosa non andava e mi sono rivolto ad uno specialista dentale dell’ospedale che mi ha detto che avevo un cancro grave e che avevo bisogno di una risonanza magnetica e di una biopsia urgenti”. La settimana seguente è arrivata la doccia gelida: cancro alla bocca al quarto stadio. “Il dottore mi ha detto che avevo una scelta, decidere di sottopormi all’operazione entro un mese o morire. Ovviamente ho dovuto smettere immediatamente di fumare”.

“Non dimenticherò mai le parole del chirurgo”

Impossibile dimenticare quel giorno: “Non dimenticherò quello che il chirurgo mi disse sulla gravità del tumore, che era nel mio zigomo e che secondo lui era rimasto nascosto lì per almeno quattro anni, raggiungendo le dimensioni di una pallina da tennis. È stata un’operazione enorme e ci sono voluti mesi per riprendermi”. vPhil non ha potuto mangiare o parlare correttamente per sei mesi ed ha riportato alcune conseguenze estetiche dato che i nervi del viso sono stati inevitabilmente danneggiati durante l’intervento. Fortunatamente il tumore è stato interamente rimosso e non ha dovuto sottoporsi a chemioterapia. “Nel 2019 ho fatto un lifting che mi ha aiutato a migliorare la mia fiducia e ora ho solo una debole cicatrice, la sfida più grande è stata imparare a mangiare e parlare usando solo il lato sinistro della faccia, dato che non ho denti dall’altro lato. Sono in remissione da poco più di tre anni e non mi sono mai sentito meglio”.