Perse tragicamente tutti e otto i suoi figli in pochi giorni: Mandy muore di cancro a 56 anni

Tragedia nella tragedia quella riguardante Mandy Allwood, una donna che divenne suo malgrado un caso internazionale dopo aver perso gli 8 bimbi che portava in grembo. Nelle ultime ore è deceduta anche lei

Sono trascorsi 26 anni da un giorno terribile che fece notizia a livello internazionale. Quello in cui una donna britannica, Mandy Allwood, perse tutti e otto i suoi figli. Nell’arco di tre giorni e tre notti, a sole 24 settimane di gravidanza, Mandy diede alla luce sei maschi e due femmine ma nessuno di loro è sopravvissuto. Il suo caso divenne talmente noto nel Paese e poi nel resto del mondo che intervenne anche la principessa Diana per confortarla personalmente. Mandy da allora ha avuto tre figli ma non si è mai ripresa dall’enorme trauma legato alla perdita degli altri otto bebè. Ha raccontato di aver avuto gravidanze fantasma affermando di aver ‘sentito’ i suoi bambini scalciare. In seguito si è separata dal suo partner Paul Hudson e nel novembre 2007 è stata arrestata per aver guidato in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito e con tutti e tre i suoi figli a bordo dell’auto.

LEGGI ANCHE =>> La fuga del killer, assassino della compagna e del figlio di 9 anni braccato dopo 24 ore: il video

“Dopo la loro morte ho continuato a sentirli scalciare dentro di me”

Nelle ultime ore, a questa enorme tragedia se n’è aggiunta un’altra: Mandy è morta, a soli 56 anni, a causa del cancro. Mark Beard, amico 58enne della donna, ha rivelato a The Sun: “Ha lottato per un pò contro il cancro e prima di Natale è stata operata ma di recente ci ha detto che era tornato. Non so che tipo di cancro fosse”. Mark, titolare del pub Yard of Ale a Stratford-upon-Avon, ha detto che Mandy frequentava quel locale almeno due volte a settimana. “Era sempre pronta per una chiacchierata. Era un pò eccentrica e ‘matta’ ma è per questo che l’amavamo”. E ha aggiunto che lui ed altri amici le hanno dedicato un brindisi. Mandy chiamò i suoi otto gemelli Kypros, Adam, Martyn, Cassius, Nelson, Donald, Kitali e Layne, e furono tutti sepolti in minuscole bare bianche. Nel 2015, intervistata da The Sun, raccontò: “Sin da quando ho partorito ho continuato a sentirli scalciare e muoversi ogni giorno. La sensazione arriva soprattutto sotto lo sterno, è come un dolore lancinante e acuto, lo sento anche ora, mentre parlo”. Parlando di Lady Diana, che la contattò e che incontrò varie volte in hotel di Londra, disse: “Era assolutamente adorabile, mi ha abbracciato e mostrato molto sostegno. Mi ha anche detto che le piaceva il mio vestito”.