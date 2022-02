Reginetta di bellezza ricoverata d’urgenza in ospedale: punta da una medusa molto pericolosa

Una reginetta di bellezza di Miss Inghilterra è rimasta in ospedale per due giorni dopo che, durante le sue vacanze alle Mauritius, è stata punta da una medusa molto pericolosa

Se normalmente la puntura di una medusa può provocare solo fastidiose irritazioni e dolore sopportabile, per una reginetta di bellezza 28enne le cose sono andate diversamente e si è ritrovata ricoverata in ospedale. È accaduto a Pratisha Raut, modella che ha partecipato a Miss Inghilterra e che stava trascorrendo una vacanza alle Mauritius quando è avvenuto lo spiacevole episodio che ne ha richiesto il ricovero. La 28enne ha rivelato che dopo essere stata punta da quella che si ritiene essere una medusa ‘scatola’, con uno dei veleni più pericolosi al mondo tale da provocare paralisi, arresto cardiaco e persino la morte, non poteva camminare o sedersi correttamente. Tutto è accaduto lo scorso venerdì: la modella aveva vinto un viaggio nell’isola dell’Africa orientale per aver raccolto, durante il concorso Miss Inghilterra del 2019, 100mila sterline in beneficenza.

“Sembrava che mi avessero versato acqua bollente addosso”

A causa della pandemia il viaggio è stato però rimandato e questo mese è stata in grado di partire e godersi la vacanza insieme ad altre cinque persone tra cui l’attuale Miss Inghilterra Rehema Muthamia, 25 anni, e l’ex vincitrice Bhasha Mukherjee, 26 anni. Pratisha si stava godendo alcuni sport acquatici nell’ultimo giorno della vacanza quando ha deiciso di tornare in spiaggia a nuotare piuttosto che proseguire in barca. Ad un certo punto la sua gamba ha sfiorata quella che pensava essere un’alga finchè non ha iniziato a sentire pungere e poi è cominciato il dolore. Non immaginando si trattasse di una medusa è tornata nella sua stanza d’albergo ma la situazione è precipitata: “Sembrava che qualcuno mi avesse versato acqua bollente sul corpo e la pelle avese iniziato a sciogliersi”. Ha guardato in basso per capire di cosa si trattasse e si è accorta di un’eruzione cutanea su gambe e sedere. “In pochi minuti ha iniziato a diffondersi, sono andata dal team medico dell’hotel che mi ha aiutata a cambiarmi e salire su un taxi per andare in ospedale“. Le sono stati somministrati farmaci per alleviare il dolore ed arrestare la diffusione della reazione. “Il dolore della puntura era insopportabile, non potevo camminare o sedermi correttamente”. Fortunatamente nell’arco di due giorni la situazione è andata migliorando ma la reginetta di Hounslow, a ovest di Londra, ha perso il volo per tornare a casa.