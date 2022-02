Disastro valanghe, è un bollettino di guerra: 8 persone morte in 24 ore. “Strage di turisti”

Diverse zone dell’Austria si trovano nel pieno di un’ondata di valanghe che stanno provocando la morte di numerosi turisti: nelle ultime ore si contano ben otto vittime in tre distinti incidenti

In sole 24 ore la montagna ha strappato la vita a ben otto turisti. È allarme valanghe in Austria dove è drammatico il bilancio di tre distinti incidenti tutti con la medesima dinamica: una slavina che ha travolto le persone che in quel momento si trovavano nelle vicinanze. Tanto da spingere il governatore tirolese Guenther Platter a definire la situazione “critica”, anche e soprattutto per via dei comportamenti sconsiderati di molte persone le quali, incuranti del bollettino valanghe e dei livelli di allarme, si recano in montagna mettendo a serio rischio la propria vita e quella di familiari e amici che le accompagnano. In queste ore infatti il livello di allarme è pari al 3, vale a dire che in tali zone la sicurezza degli sciatori è messa in serio pericolo. “Invito tutti a consultare il bollettino prima di effettuare escursioni fuoripista“, ha ribadito Platter, specificando che è fondamentale farlo tanto più dopo il ritorno del sole, che porterà molti turisti e appassionati di scialpinismo in vetta.

Il bilancio delle ultime ore che arriva dal nord del Paese è assolutamente drammatico: Poco dopo la mezzanotte due escursionisti di 60 e 61 anni sono stati trovati senza vita in Tirolo, nella località di Wildschönau; qui solo poche ore prima erano morti altri quatto turisti, tutti di nazionalità svedese, insieme alla guida alpina austriaca. Stavano effettuando una discesa fuoripista nella zona dello Spiss quando una slavina si è staccata e li ha travolti tutti, risparmiando solo una persona del gruppo, miracolosamente sopravvissuta. L’ottava vittima è deceduta su un’altra montagna, il Knödelkopf ubicata nella zona occidentale dell’Austria, nella provincia del Vorarlberg, a poca distanza dal confine svizzero. Anche in questo caso le circostanze del decesso sono legate ad una valanga.

Gli esperti: “Non tentate fuoripista con livello di rischio 3”

Ma quelle costate la vita ai turisti non sono state le uniche slavine registrate: ne sono state segnalate decine soltanto nel territorio del Tirolo e il rischio è che tra sabato e domenica se ne possano generale altre. Per questo anche gli esperti hanno ricordato che con un livello 3 tentare le escursioni fuoripista è pericolosissimo e si rischia di mettere a repentaglio la propria vita. La slavine non risparmiano neanche l’Italia: in provincia di Sondrio uno sciatore è stato travolto da un ammasso di neve staccatosi nella ski-area del Carosello 3000: i soccorritori sono riusciti ad estrarlo vivo ma in gravi condizioni.