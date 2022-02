Insegnante perversa ha rapporti con un 15enne e finisce in carcere: il marito la ama e si rifiuta di lasciarla

Kandice Barber, 35 anni, ha fatto sesso con uno studente di 15 anni dopo averlo aggiunto su Snapchat e avergli inviato messaggi sessualmente espliciti. Per questo è stata incarcerata ma il marito non intende separarsi da lei

Si rifiuta di chiedere il divorzio, nonostante l’inconfutabilità delle prove a suo carico e della pesante condanna ricevuta. È il marito di un’insegnante 35enne finita in prigione con l’accusa di aver avuto rapporti con uno studente di 15 anni. Dopo averlo aggiunto su Snapchat, come emerso nel corso delle indagini, Kandice Barber gli avrebbe inviato una serie di messaggi sessualmente espliciti incluso un video nel quale compiva un atto sessuale. Il giudice ha condannato, nel 2021, a 6 anni e 2 mesi di carcere la donna di Wendover, nel Buckinghamshire. Secondo quanto emerso prima lo avrebbe baciato sul collo per poi convincerlo ad avere un rapporto: infine lo avrebbe minacciato di accusarlo formalmente di stupro se l’avesse denunciata. Il marito Daniel, 38 anni, anzichè lasciarla, è rimasto con lei anche se è stata rinchiusa in prigione e nonostante quello che ha fatto.

Il marito sulla moglie condannata: “Lei è la mia roccia”

La mamma di Barber, Dawn Green, ha confermato che la coppia è ancora una coppia e ha insistito che sua figlia nega ancora di aver fatto sesso con il ragazzo. “Sta bene. È stata una sentenza molto dura e ci vorrà molto tempo prima che possa essere rilasciata” ha detto la donna, difendendo la figlia. “Speriamo che possa essere trasferita presto in una prigione aperta”, ha aggiunto confermando che la figlia non avrebbe impugnato la sentenza. Il marito aveva in precedenza negato che la loro relazione fosse in crisi e ha descritto la moglie come “la sua roccia”. Dopo il verdetto dello scorso anno è stato visto darle un bacio e ha anche promesso di aspettare che venga rilasciata per poter riprendere con lei una vita normale. La donna è stata incarcerata presso l’Aylesbury Crown Court nel marzo 2021. “Hai agito in grave violazione della fiducia di un minore, approfittando di un 15enne affidato alle tue cure per la tua gratificazione sessuale” ha detto il giudice definendo le azioni della madre di tre figli come “spregevoli”. Dopo che Barber è stato incarcerato, Daniel ha pubblicato un tributo online a sua moglie con un’emoji che manda un bacio e la didascalia: “sempre”.