La rivelazione su TikTok: “Ho trovato un uomo senza vestiti nel bagagliaio della mia auto: era lì da 3 giorni”

Un uomo senza alcun vestito addosso è stato scoperto dal proprietario, nel bagagliaio di un’auto e secondo quanto è riferito si trovava nel veicolo da almeno tre giorni

Esperienza decisamente bizzarra quanto scioccante quella capitata alla proprietaria di un’auto il quale, quando si è recata nel suo veicolo, ha fatto una scoperta decisamente inattesa: ha scoperto, nascosto nel bagagliaio dell’auto, un uomo nudo che, secondo quanto emerso in seguito, si trovava lì dentro da almeno tre giorni. Bethany Coker, incredula, ha deciso di registrare la bizzarra esperienza per poi condividere il video con i suoi follower su TikTok: è accaduto il 31 gennaio, e Bethany ha filmato il sedile del passeggero anteriore completamente sporco, a riprova del fatto che qualcuno abbia usato il suo veicolo. “La mia auto è stata parcheggiata fuori casa tutta la notte mentre eravamo fuori e l’ho avviata stamattina, rendendomi conto che qualcosa non andava”.

Nel filmato la si può sentire sconvolta mentre cerca di pulire il sedile dal fango incrostato. “L’unica spiegazione logica è che un uomo sporco di fango abbia dormito nella mia f****** macchina la scorsa notte”. Il 2 febbraio Coker ha pubblicato un video di aggiornamento facendo sapere ai suoi follower che, in effetti, c’era un uomo nascosto nel baule dell’auto. “Questo ragazzo è stato nel mio baule da sabato, completamente nudo. Oggi è martedì e immagino di aver scoperto da dove viene il fango”. Ovviamente la donna ha subito allertato le forze dell’ordine e ha aggiunto che, quando ha realizzato il primo video, l’estraneo era presente nell’auto e si stava nascondendo sempre nel bagagliaio. Lei gli ha chiesto perchè fosse nel suo baule e lui ha risposto: “È un diritto di passaggio”, poi gli ha chiesto come ci sia entrato e l’estraneo, al momento non identificato, ha risposto, “Sono il figlio del Papa”.

Gli agenti: “Mai visto niente del genere nella mia carriera”

Giunti sul posto gli agenti si sono ritrovati con un uomo metà fuori e metà dentro il bagagliaio e lo hanno fatto rivestire. “In tutta la mia carriera non mi sono mai imbattuto in niente del genere”, si sente dire uno dei poliziotti sul finire del video. Coker ha in seguito pubblicato un commento di risposta a chi si domandava che fine avesse fatto quell’uomo: “Attualmente è in un reparto psichiatrico!!”.