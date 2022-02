Agenzia gli sospende l’assicurazione credendolo morto: agenti gli sequestrano l’auto e lo multano

Un 48enne si è ritrovato a dover pagare 800 euro di multa per poter riavere indietro il suo veicolo dopo essere stato sanzionato per guida di un veicolo senza assicurazione. Gli era stata sospesa dall’agenzia che lo credeva deceduto

La compagnia assicurativa lo riteneva deceduto e per tale motivo ha sospeso la polizza del veicolo intestato ad un uomo, un 48enne di senago, vivo e vegeto, che durante un controllo delle forze dell’ordine si è ritrovato a dover motivare il fatto che l’auto fosse sprovvista di assicurazione. Ricevendo una sanzione di ben 800 euro: la vicenda arriva dal comune di Senago, nel Milanese ed è la conseguenza di un equivoco nato dal fatto che un omonimo dell’automobilista, contraente di una polizza con la medesima agenzia, era deceduto. “Lei è senza assicurazione”: quando il 48enne si è sentito dire questo dagli agenti è rimasto incredulo e sconcertato dal momento che era certo di aver pagato regolarmente la sua polizza in scadenza.

LEGGI ANCHE =>> Minaccia il vicino con una pistola ad aria compressa, lui lo denuncia: agenti scoprono un arsenale

L’uomo ha subito chiamato moglie e agenzia assicurativa

come previsto dalla legge, in mancanza di una spiegazione plausibile, gli agenti hanno dovuto sequestrare il veicolo del 48enne dopo il controllo stradale, verbalizzando all’automobilista una multa da 800 euro. Il 48enne però non si è perso d’animo e telefonino alla mano ha prima contattato la moglie chiedendole di inviargli una copia del bonifico inviato alla compagnia assicurativa per poterlo mostrare agli agenti. Poi ha contattato la compagnia assicurativa scoprendo quanto era accaduto: l’agenzia aveva erroneamente sospeso la sua polizza per via di un omonimo deceduto nei giorni precedenti. Una situazione davvero bizzarra che però non ha avuto un lieto fine: l’uomo è stato sanzionato comunque dagli agenti che hanno messo il veicolo sotto sequestro. Dopo aver saldato la multa e recuperato l’auto dovrà, molto probabilmente, chiedere alla compagnia assicurativa un rimborso.