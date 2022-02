Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 6 febbraio 2022

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 6 febbraio 2022.

Cosa ci riserva la puntata di questa sera di “Che tempo che fa”? Ecco, per voi, gli ospiti relativi all’appuntamento di oggi, domenica 6 febbraio 2022.

La puntata si aprirà, come di consueto, con un lungo spazio dedicato all’emergenza COVID-19 e all’attualità. A tal proposito, interverranno in studio Roberto Burioni, Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, Roberto Saviano, Carlo Verdelli neo direttore di “Oggi”, Massimo Giannini, direttore de “La Stampa”, Fiorenza Sarzanini, vice-direttrice del “Corriere della Sera”, il corrispondente Rai da Mosca Marc Innaro e Michele Serra con la rubrica “Le cose che non ho capito”.

Poi, una grande esclusiva: Fabio Fazio intervisterà Papa Francesco. La puntata si concluderà con il consueto tavolo al quale parteciperanno, in veste di ospiti di puntata, Lillo, nelle librerie dall’8 febbraio con la raccolta illustrata “Posaman & Friends”, Riccardo Rossi, Cristiano Malgioglio, Francesco Paolantoni e Maurizio Ferrini.

Maria Rita Gagliardi