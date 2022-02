Donna con una rara allergia al freddo terrorizzata dell’aumento record delle bollette: “Potrei morire”

Una madre di due figli con una rara allergia legata all’esposizione al freddo ha detto che si troverà ben preso a dover decidere se “indebitarsi o vivere” a causa dell’esponenziale aumento della bolletta energetica

L’aumento delle bollette può anche portare le persone a rischiare per la loro stessa vita. È il caso di Nyree Clark, una madre di due figli la quale ha spiegato che ben presto dovrà decidere se “indebitarsi o vivere”, preparandosi ad un nuovo ed ulteriore drastico aumento della bolletta dell’elettricità e del riscaldamento. La donna soffre infatti di una grave reazione allergica quando è esposta al freddo, una rara condizione che le provoca la comparsa di numerose e dolore eruzioni cutanee ogni volta che la temperatura scende, oltre che il rifonfiamento di bocca e lingua. L’allergia in questione si chiama orticaria da freddo idiopatica grave e la donna, sposata, si sta trovando davanti ad una scelta terribile: quella di indebitarsi o mettere a rischio la sua stessa vita. Nyree ha spiegato che sta già lottando per riuscire a pagare le attuali bollette del riscaldamento ma che le prossime potrebbero renderle la vita davvero difficile dopo l’ultimo annuncio del governo con la previsione di aumento di quasi 700 sterline l’anno, in quando ad aprile verrà revocato il tetto massimo del prezzo dell’energia.

Cosa succede alla donna durante una reazione allergica

“Mi sento molto spaventata e preoccupata poichè per persone come me è una situazione di vita o di morte” ha raccontato a Yorkshire Live. “Paragonando la mia condizione ad un’allergia alle arachidi, l’aumento della bolletta energetica equivale a mettere una persona che ne soffre in una stanza colma di noccioline”. La donna deve mantenere la temperatura della casa tra i 16 ed i 20 gradi e non può spegnere il riscaldamento per evitare riacutizzazioni debilitanti. “Sembra che io vada a fuoco e posso sentire il calore della mia pelle quando l’allergia si sprigiona sul mio corpo. Il prurito aumenta insieme al dolore, come centinaia di punture di ortica. La bocca, la gola e la lingua si gonfiano e faccio fatica a respirare e persino a camminare”.