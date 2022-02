Festival di Sanremo 2022, vincono Mahmood e Blanco, secondo posto per Gianni Morandi, terza Elisa

Mahmood e Blanco sono i vincitori del “72° Festival di Sanremo”.

Mahmood e Blanco sono i trionfatori del “72° Festival di Sanremo”. Il duo, composto da Riccardo Fabbriconi, giovane cantautore che in meno di un anno ha scalato le classifiche e fatto record di streaming con l’album “Blu celeste” e Alessandro Mahmoud, già trionfatore del “Festival di Sanremo 2019” con il brano “Soldi”, si aggiudica il primo posto della kermesse canora con il brano “Brividi” e più del 50% di preferenze ottenute mediante il televoto ed il voto della stampa. Secondo posto per Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”, brano scritto per lui da Jovanotti e medaglia di bronzo per Elisa con “O forse sei tu”.

Gli altri premi

Per quanto riguarda gli altri premi, a Massimo Ranieri, con “Lettera di là dal mare”, è andato il “Premio della critica Mia Martini”. Gianni Morandi ha ottenuto il “Premio Lucio Dalla”, assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web, mentre Fabrizio Moro ha vinto il premio “Miglior testo Sergio Bardotti” per il brano “Sei tu”.

Mahmood e Blanco rappresenteranno l’Italia all’“Eurovision Song Contest”, che si svolgerà a Torino il prossimo maggio. A tal proposito, hanno dichiarato: “Siamo felicissimi di partecipare. Ci saremo e rappresenteremo l’Italia. Sarà ancora più bello perché si terrà a Torino”.

Maria Rita Gagliardi