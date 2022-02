Sopravvivono isolati per due mesi nella casa sepolta dalla neve: coppia salvata con l’elicottero

Le autorità della California hanno diffuso il video di un salvataggio in elicottero di due persone e di un cane dalla loro casa bloccata dalla neve. Hanno chiesto aiuto quando le loro provviste stavano per finire

Una coppia insieme al loro cane è stata tratta in salvo con un elicottero dei soccorsi dopo aver trascorso un periodo incredibilmente lungo, ben due mesi, completamente isolati in casa dove sono rimasti bloccati dalla fitta neve caduta nella zona. La vicenda arriva dalla California e di recente le autorità hanno deciso di diffondere il filmato relativo all’operazione di salvataggio delle due persone e dell’animale: i tre si trovavano in una capanna di legno circondata da alberi e neve fitta che aveva lasciato la coppia intrappolata dal 6 dicembre 2021. Dalle immagini si può vedere come la coltre bianca raggiunga quasi il tetto della cabina andando anche a coprire quasi interamente la loro auto. La Valley Division Air Operations della California Highway Patrol ha inviato un elicottero per raggiungerli, dopo aver ricevuto una chiamata dall’ufficio dello sceriffo della contea di Sierra. La coppia intrappolata ha chiamato le autorità dopo che avevano iniziato ad esaurire le loro scorte.

La polizia ha detto che non avevano possibilità di muoversi a causa degli alberi caduti e della troppa neve a terra. Salvarli non è stato semplice: l’elicottero ha dovuto operare in condizioni meteorologiche difficili, con forti venti che hanno reso difficile l’atterraggio. La Valley Division Air Operations della California Highway Patrol ha scritto su Facebook: “Ieri pomeriggio, l’ufficio dello sceriffo della contea di Sierra ha chiesto assistenza per il salvataggio di due persone intrappolate. Due persone erano state nevicate nella loro capanna dal 6 dicembre. Impossibile andarsene a causa della neve e degli alberi abbattuti, stavano finendo le provviste.

Le dichiarazioni della polizia in merito al salvataggio

“È stato richiesto l’intervento dell’elicottero CHP (H-20) a causa della posizione remota e delle strade bloccate. L’H-20 è riuscito ad atterrare vicino alla cabina, mentre soffiavano venti molto forti. La coppia e il loro cane sono stati trasportati con l’H-20 in una zona di atterraggio dove i deputati della contea della Sierra li hanno trasportati in un luogo sicuro”.