Messaggi volgari alle ex colleghe: ex campione costretto alle dimissioni

Marc Overmars si è dimesso dal ruolo di direttore sportivo dell’Ajax. Ha mandato messaggi molto gravi verso alcune sue colleghe.

Marc Overmars, ex giocatore di Ajax, Arsenal e Barcellona e attuale direttore sportivo dell’Ajax, l’ha fatta grossa. Stando a quanto è emerso, infatti, l’ex campione avrebbe inviato tantissimi messaggi inopportuni verso alcune colleghe. Una vera e propria sfilza di molestie, tali da aver scandalizzato un po’ tutti.

Overmars ha deciso di abbandonare la società olandese, lasciando il suo ruolo di direttore sportivo. Queste le parole di vergogna e imbarazzo, rilasciate alla stampa da Overmars: “Mi vergogno, non mi ero reso conto che stavo oltrepassando il limite, cosa che mi è stata chiarita nei giorni scorsi. Chiedo scusa, per qualcuno nella mia posizione questo comportamento è inaccettabile. Non vedo altre opzioni che lasciare l’Ajax”.

Dopo una grandissima carriera da calciatore, il quasi 48enne Overmars ha intrapreso la carriera di direttore sportivo e talent scout dell’Ajax. Da nove anni si è reso protagonista di un lavoro di reclutamento davvero molto valido. Pochi mesi fa i lancieri avevano rinnovato il contratto di Overmars per altri cinque anni.

E ora? Carriera da direttore sportiva interrotta? Per alcuni mesi probabilmente si. Dopo aver fatto luce sulla questione, però, Marc Overmars potrebbe accettare il corteggiamento della squadra inglese del Newcastle, la quale già lo aveva cercato nei mesi scorsi.