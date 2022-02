“Mio marito piega il pigiama in questo modo, è normale?”. La domanda di una donna diventa virale

Una giovane donna si è sfogata su TikTok in merito al modo in cui suo marito ripiega, ogni mattina, il pigiama. Le reazioni dei social hanno reso il suo video virale

Un’agente immobiliare che vive e lavora negli Stati Uniti ma sposata con un uomo nato in Inghilterra, si è affidata ai social per trovare risposte ad un dubbio ‘esistenziale’ legato proprio ad un abituale comportamento del marito. Lei è Chloe Tucker Caine e, nelle ultime ore, il suo video è diventato virale sui social: si tratta di una sorta di ‘sfogo ironico’ nato da una domanda che la donna si pone da tempo, perplessa per il modo in cui suo marito piega e ripone, tutte le mattine, il suo pigiama. Un’abitudine per lei decisamente inusuale che ha scatenato i suoi follower su TikTok prima ed in seguito su Instagram, i quali hanno poi rilanciato il video condividendolo per migliaia di volte.

Migliaia di reazioni degli utenti su TikTok e Instagram

Tantissime sono state infatti le reazioni alla richiesta della donna la quale spiega: “A me risulta molto strano – facendo riferimento alla modalità con la quale suo marito piega il pigiama con una cura maniacale – quindi mi chiedevo se fosse un’usanza britannica”. La curiosa vicenda è riportata dall’Independent che indica anche alcune delle risposte degli utenti, alcuni dei quali hanno detto: “Anche io piego il pigiama ogni mattina riponendolo sotto il cuscino, ma non sono inglese”; altri si sono rivolti alla donna chiedendole dove lei mettesse il pigiama. “Lo piego e lo metto in un cassetto, come tutti gli altri vestiti”, ha replicato la donna scoprendo, dalle risposte degli utenti, che il comportamento del marito non è poi così tanto bizzarro o inconsueto dato che milioni di persone in tutto il mondo fanno come lui.