Pappagallo ruba una GoPro accesa di una famiglia di turisti e filma la sua fuga: il video conquista il web

Avevano posato la loro GoPro su una ringhiera quando un pappagallo della Nuova Zelanda ha giocato loro un brutto tiro, afferrando la videocamera ancora accesa e portandola via, filmando così anche gli istanti della sua fuga

Volevano filmare un gruppo di uccelli che si era unito a loro fuori dalla capanna nella quale alloggiavano e per questo avevano acceso e posato su una ringhiera di legno una GoPro, quando hanno assistito ad un ‘furto in diretta’. L’inconsueto episodio è avvenuto nel parco nazionale di Fiordland nell’isola del sud in Nuova Zelanda ed è diventato subito virale grazie ad un video decisamente bizzarro. La famiglia Verheul infatti aveva appena finito di esplorare una parte del Kepler Track quando una kea, una specie autoctona della Nuova Zelanda, ha afferrato la GoPro accesa e se l’è portata via, filmando la sua fuga e un secondo pappagallo ‘complice’ alle sue spalle. Lo ha raccontato Alex Verheul in un’intervista con l’emittente Seven Sharp: lo sfacciato pappagallo ha preso il volo catturando riprese aeree del paesaggio prima di scendere a terra fermandosi su un terreno per iniziare a picchiettare con il becco il ‘gadget’ portato via. Ad un certo punto lo si può anche vedere strappare via un pezzo di plastica dall’involucro della fotocamera: sorprendentemente la GoPro è sopravvissuta, un membro della famiglia è riuscito a raggiungere il volatile e a recuperarla dato che l’uccello aveva volato in linea retta per poche centinaia di metri.

LEGGI ANCHE =>> Inquietante moria di uccelli in un quartiere di Roma, Oipa lancia l’allarme: Bisogna indagare subito

La famiglia è riuscita a recuperare la GoPro e ha trovato l’incredibile video

“Abbiamo seguito il suono, e lo abbiamo visto beccare la GoPro. Ovviamente quando ci ha sentiti arrivare l’ha abbandonata e mio figlio si è avvicinato tra le rocce scoprendola a terra, ancora accesa. Nel video infatti si vede ad un certo punto il volto di un bambino che recupera la GoPro per riportarla indietro. “Poi ho scaricato il filmato sul mio telefono, è stato fantastico. È stato del tutto inaspettato”. Il giorno dopo è stato messo in atto un altro furto: una keta ha rubato loro una tazza da uno zaino.