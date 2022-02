Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la ventiquattresima giornata

Ventiquattresima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Il Milan vince il derby. La Juventus batte il Verona nel segno dei nuovi acquisti.

Il ventiquattresimo turno di Serie A si è aperto sabato alle 15 con il pareggio a reti inviolate fra Roma e Genoa. I giallorossi hanno recriminato molto per il gol annullato a tempo scaduto a Zaniolo (poi espulso), dopo una lunga revisione del VAR. Tutta l’attesa di questo turno era riservata sul derby della Madonnina fra Inter e Milan. I nerazzurri si erano portati in vantaggio nel primo tempo, grazie a una rete di Perisic. Dopo aver sprecato più volte il 2-0, si è registrata la reazione dei rossoneri, i quali grazie a Giroud hanno prima pareggiato e poi vinto un derby importantissimo ai fini della classifica.

Alle 20.45 la Lazio si è imposta con un secco 0-3 sul campo della Fiorentina. I ragazzi di Sarri sono andati in gol con Milinkovic Savic e Immobile e hanno sfruttato l’autogol di Biraghi.

Ventiquattresima giornata, il Milan batte l’Inter in rimonta. Vincono Napoli e Juventus; stop dell’Atalanta

Alle 12.30 di domenica il Cagliari ha vinto a sorpresa a Bergamo per 1-2 contro l’Atalanta. I sardi si sono imposti grazie alla doppietta di Pereiro; a nulla è valso il gol del momentaneo pareggio della Dea firmato da Palomino. Alle 15 il Napoli ha conquistato tre punti d’oro sul campo del Venezia. I partenopei si sono imposti per 0-2, con le reti di Osimhen e Petagna. Pareggio a reti inviolate fra Bologna ed Empoli.

La Sampdoria ha schiantato con un netto 4-0 il Sassuolo a Marassi. Per i blucerchiati in gol Caputo, Sensi, Conti e Candreva. Alle 18 l’Udinese ha battuto il Torino 2-0 con due reti in extremis di Molina e di Pussetto. La Juventus ha sconfitto 2-0 il Verona, grazie ai gol dei nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria. Il turno si è chiuso questa sera con il pareggio per 2-2 fra la Salernitana (doppietta di Verdi) e lo Spezia (in gol con due rigori di Manaj e Verde).

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 24ª GIORNATA: Roma-Genoa 0-0; Inter-Milan 1-2; Fiorentina-Lazio 0-3; Atalanta-Cagliari 1-2; Bologna-Empoli 0-0; Sampdoria-Sassuolo 4-0; Venezia-Napoli 0-2; Udinese-Torino 2-0; Juventus-Verona 2-0; Salernitana-Spezia 2-2.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Inter 53, Napoli 52, Milan 52, Juventus 45, Atalanta 43, Roma 39, Lazio 39, Fiorentina 36, Verona 33, Torino 32, Empoli 30, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese 27, Spezia 26, Sampdoria 23, Cagliari 20, Venezia 18, Genoa 14, Salernitana 11.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 18, Vlahovic (Juventus) 18, Simeone (Verona) 12, Lautaro Martinez (Inter) 11, Berardi (Sassuolo) 10, Joao Pedro (Cagliari) 10, Abraham (Roma) 10, Zapata (Atalanta) 9, Scamacca (Sassuolo) 9, Dzeko (Inter) 9.