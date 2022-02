Auto non si ferma sulle strisce: agente di polizia rischia la vita per salvare una studentessa

Sono immagini incredibili quelle che arrivano dal Maryland e che mostrano un ufficiale di polizia mettere in gioco la sua stessa vita per salvare quella di uno studente: stava regolarmente attraversando sulle strisce quando è sopraggiunta un’auto che non si è fermata

Una vita salvata mettendo a rischio la propria. È per tutti un eroe il caporale Annette Goodyear del dipartimento di polizia del nord-est del Maryland, Stati Uniti, protagonista di un gesto che ha permesso ad uno studente di evitare un impatto che avrebbe avuto conseguenze certamente gravi o addirittura fatali. Spingendola via quel tanto che è bastato per non finire travolta da un’auto in arrivo che non si è fermata sulle strisce: l’intera scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza. Goodyear stava lavorando come guardia per l’attraversamento degli studenti diretti a scuola: veterana di 13 anni del dipartimento della contea di Cecil, ha dunque aiutato uno studente delle scuole medie ad attraversare la strada venerdì mattina vicino alla North East Middle School. Nelle immagini si può vedere l’agente con indosso un poncho arancione in quella che sembra essere una giornata piovosa, per poi alzare la mano dando al veicolo in avvicinamento il segnale di stop mentre il ragazzino inizia ad attraversare la strada.

Tanti messaggi di elogio e ringraziamento rivolti all’agente con 13 anni di carriera

Ma le cose non vanno per il verso giusto: una berlina nera arriva a velocità sostenuta verso la poliziotta e la giovane studentessa. Agendo rapidamente con un’incredibile prontezza di riflessi Goodyear afferra la ragazza per le spalle e la spinge via prima che venga investita dal veicolo, cadendo a terra dove rimane sdraiata sulla schiena mentre i testimoni e il conducente della berlina arrivano in suo aiuto. Fortunatamente l’agente ha riportato lievi ferite ed è stata portata in un ospedale locale per poi essere dimessa poco dopo. In molti a cominciare dai colleghi del suo dipartimento l’hanno lodata ed elogiata per il suo gesto. “Vogliamo prenderci un momento per elogiare l’agente Annette Goodyear del dipartimento di polizia del nord-est per la sua azione eroica” ha scritto Cecil County Public Schools su Facebook. “Siamo grati che l’agente abbia riportato ferite lievi dopo aver spinto uno studente per evitare l’impatto con un’auto in arrivo. Un’eroina”. Town of North East, Maryland – Government, ha aggiunto: “Rivolgiamo gratitudine e preghiere al caporale Goodyear per il suo eroismo nel salvare uno studente. L’intera città elogia il suo coraggio ed il suo rapido intervento”.