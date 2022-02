Forti e improvvisi dolori al petto? Dottore rivela i tre casi nei quali non bisogna preoccuparsi

Il dottor Karan Raj ha spiegato i tre motivi per i quali chi avverte un forte dolore al petto in momenti apparentemente casuali non deve preoccuparsi

Avete mai avuto la sensazione di un forte dolore al petto? A molte persone è successo in maniera del tutto improvvisa e questo può portare a correre su Google per scoprire cosa ci sia che non va in noi, finendo anche per domandarsi se bisogna chiamare o meno il 999. Ma un medico ha spiegato in un video su TikTok che ci sono ragioni perfettamente normali legate a quel tipo di dolore e che non giustificano un viaggio al pronto soccorso: sul suo account dr.karanr ha rivelato le tre cause ‘benigne’ di quella sensazione acuta di dolore lancinante al petto sottolineando che nella maggior parte dei casi non c’è nulla di cui preoccuparsi. “Costocondrite, infiammazione della cartilagine che collega le costole allo sterno, lo sterno. Oppure pleurite, infiammazione del tessuto tra il torace ed il polmone, di solito causata da un’infezione virale o batterica. O ancora sindrome da presa precordiale, non ne conosciamo ancora la causa ma comporta l’irritazione dei nervi intercostali, quelli che attraversano la parete toracica”.

LEGGI ANCHE =>> Bimbo di 6 anni ucciso in un incidente salva quattro vite: il generoso gesto dei genitori straziati dal dolore

Quando invece bisogna presentarsi dal medico o chiamare i soccorsi

Il video del dottor Raj ha superato ampiamente le 300mila visualizzazioni con migliaia di utenti che hanno ringraziato il dottore per aver spento le loro ansie legate ai dolori che avvertivano al petto. “Finalmente c’è una spiegazione”, ha detto una persone mentre un altro ha aggiunto, “come persona che soffre di ansia, ha dato i migliori consigli”. Ma il dottore ha anche spiegato che se i dolori al petto persistono o se si pensa di avere un infarto è sempre bene presentarsi dal medico di famiglia per una visita oppure chiamare i soccorsi e lo ha fatto rispondendo al commento di una persona che diceva: “Pensavo di avere piccoli attacchi di cuore o qualcosa del genere, cosa posso fare al riguardo?”. “Vai da un medico se il dolore persiste”. Secondo il SSN le potenziali cause del dolore toracico sono molteplici, dallo stress ad un’infezione acuta al torace. Se il dolore è accompagnato da una sensazione di gonfiore e pienezza potrebbe essere stato causato da bruciore di stomaco o indigestione mentre se sopraggiunge dopo l’esercizio fisico potrebbe essere il risultato di una distorsione o di uno sforzo toracico.