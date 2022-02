Appassionato di Ufo crede di aver scoperto una navicella aliena sulla Terra in una foto della Nasa

Esaminando una foto scattata dalla Nasa negli anni ’60 durante la missione Apollo 9, un appassionato di Ufo sostiene di aver individuato un veicolo nero di forma triangolare sopra la Terra

Un uomo assolutamente convinto dell’esistenza degli alieni ed appassionato di Ufo ha trovato prove di quella che a suo dire sarebbe un’astronave extraterrestre in volo sulla Terra in una vecchia foto della Nasa. Tyler che su Youtube si chiama secureteam10 ha individuato un ‘velivolo’ di forma triangolare e color nero che crede sia stato fotografato per errore in uno scatto degli anni ’60 nel corso della missione apollo 9. In quell’occasione tre membri dell’equipaggio vennero mandati in orbita per eseguire un test di ingegneria del primo modulo lunare con l’uomo a bordo: durante la missione hanno scattato una foto di un membro del team mentre faceva una passeggiata nello spazio e sullo sfondo si nota quello che Tyler ritiene essere un Ufo.

LEGGI ANCHE =>> Abbiamo visto un Ufo in pieno giorno: marito e moglie vanno dai carabinieri con le prove alla mano

Le parole dello youtuber che ha individuato il presunto Ufo

“Questa è una foto scattata da uno degli astronauti che fanno passeggiate nello spazio prima di tornare sani e salvi sulla Terra – sostiene Tyler nel suo video –

In una delle foto, a migliaia e migliaia di miglia di distanza dalla Terra, un’oscura nave triangolare si può vedere sopra la Terra in agguato tra queste nuvole, negli anni ’60 quando è stata scattata questa foto”. “Quasi come se stesse orbitando attorno alla Terra assieme agli astronauti che probabilmente quando hanno fatto questa foto non avevano idea della presenza del misterioso triangolo nero che sembra volare sopra ele nuvole, proprio sulla linea in cui l’atmosfera terrestre incontra lo spazio”. Concludendo: “Per me questa è una solida prova”.