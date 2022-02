Caos e ritardi su un volo Ryanair: passeggero ubriaco si toglie i pantaloni, urla e insulta tutti

Un uomo ‘dirompente’ è stato rimosso da un volo Ryanair dopo essersi tolto i pantaloni e, probabilmente ubriaco, aver iniziato ad urlare e ad insultare hostess e passeggeri

Un irlandese di ritorno a Dublino da Alicante ha provocato un ritardo di oltre 40 minuti con il suo sconsiderato comportamento a bordo di un volo Ryanair. Probabilmente sotto effetto di alcol, l’individuo era già salito a bordo quando ha iniziato a comportarsi in maniera “dirompente e disordinata”, arrivando a togliersi i pantaloni, alzando la voce e mostrando un comportamento preoccupante che ha allarmato sia le hostess che i passeggeri. Il personale di bordo ha dovuto contattare la polizia spagnola che è salita sul velivolo per scortare l’uomo fuori dall’aereo come confermato dall’Irish Mirror. È stato un passeggero a raccontare che ad un certo punto l’uomo si è tolto i pantaloni poco dopo essersi seduto e che con il passare dei minuti è divenuto sempre più incontrollabile.

“Quando è salito a bordo nessuno si è accorto di nulla, non sembrava ubriaco, ma quando si è seduto ha iniziato a togliersi i pantaloni. Poi è diventato isterico e ha iniziato a bere diversi litri di alcolici che si è rifiutato di consegnare. Poi hanno chiamato un altro steward e hanno cercato di tranquillizzarlo. A quel punto – ha spiegato un passeggero – è diventato offensivo e ha detto loro che aveva dei diritti”. Dopo una discussione interminabile il passeggero è stato rimosso dall’aereo perchè “si rifiutava di collaborare”. I testimoni hanno aggiunto: “La gente aveva paura di quello che sarebbe potuto accadere se la hostess non fosse intervenuta perchè stava andando fuori controllo”.

Il comunicato ufficiale della compagnia aerea

Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Il volo da Alicante a Dublino del 7 febbraio è stato ritardato prima del decollo dopo che un passeggero ha avuto problemi a bordo. L’equipaggio ha allertato la polizia locale che ha rimosso il passeggero dall’aereo e il volo è partito con un breve ritardo di circa 40 minuti. Ryanair si scusa con i passeggeri interessati da questo ritardo”.