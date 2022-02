“Il mio cane viene scambiato per una mucca”: un alano di 95 kg diventa una star sui social

Diego, un alano di 95 kg, è diventato una vera e propria celebrità online. Per strada viene immediatamente riconosciuto e “scambiato per una mucca”.

Un alano di dimensioni enormi è diventato una vera e propria celebrità grazie alla creazione di un account Instagram a lui dedicato. Il cane si chiama Diego, pesa 95 kg e raggiunge i 180 cm di altezza se si alza sulle zampe. Nonostante le dimensioni esagerate, il cane è molto mansueto e viene salutato da chiunque in strada a Londra.

Queste le parole del suo padrone, Carlos: “C’è chi, da lontano, lo ha scambiato per una mucca”. Il padrone porta spesso in giro il suo amico fidato in sidecar: “È incredibile, appena vede che prendo in mano il casco capisce che è il momento di uscire in moto. A quel punto si fionda verso il sidecar, sono i pochi momenti in cui è davvero attivo. Gli alani sono in genere cani molto pigri e Diego non fa altro che sedersi ovunque”.

“C’è chi, da lontano, lo ha scambiato per una mucca”: l’incredibile storia di un alano di dimensioni enormi diventato una celebrità

I suoi padroni, Carlos ed Elle, vivono a Londra e hanno anche un altro alano di nome Nelson. Quest’ultimo, però, pesa ben 30 kg in meno di Diego, a testimonianza di quanto sia assolutamente incredibile la stazza di questo alano.

I padroni hanno detto che il loro Diego è un cane davvero buono e mansueto, nonostante il peso spropositato. Sono tantissime le persone che si fermano per strada a conoscere questa vera e propria star.